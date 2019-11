"Murem za LO 2" - z takimi transparentami w środę zebrali się uczniowie, nauczyciele i rodzice przed II Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Miłosza w Jaworznie. Protestowali przeciwko planom likwidacji szkoły.

Protest w obronie II Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Miłosza w Jaworznie / Anna Kropaczek / RMF FM

W Jaworznie szykuje się duża reorganizacja w oświacie. Ma dotyczyć ośmiu szkół: pięciu podstawówek, dwóch zespołów szkół oraz II Liceum Ogólnokształcącego. Urząd Miasta poinformował na swojej stronie internetowej, że zmiany mają obejmować m.in. przeniesienie kształcenia pomiędzy wybranymi placówkami. II LO ma zostać przeniesione do jednego z zespołów szkół, w którym jest już III LO. Według uczniów, nauczycieli i rodziców, oznacza to w rzeczywistości likwidację szkoły.



Oświatowy chaos

To jest najlepsze liceum w Jaworznie. Ma najwyższe wyniki i najwyższą zdawalność matur. Ma też olimpijczyków. Mamy zostać przeniesieni w inne miejsce, ale to tak naprawdę oznacza likwidację szkoły - mówią uczniowie. Ci, którzy są dopiero w pierwszej klasie podkreślają, że kilka miesięcy temu, nie bez powodu podczas trudnej rekrutacji, obejmującej dwa roczniki, wybrali to właśnie liceum. Uczniowie zebrali już ponad 3,5 tysiąca podpisów pod sprzeciwem wobec likwidacji II LO. Rodzice uczniów planowanymi zmianami są zaskoczeni. Przecież niedawno zaczął się rok szkolny. Był nabór podwójnego rocznika. Czy nikt z urzędników tego nie wiedział? Dlaczego nie odważyli się tego powiedzieć przed wyborami albo przed rekrutacją? - pyta jeden z ojców.

Urząd Miasta twierdzi, że zapewniona zostanie możliwość przeniesienia całych oddziałów w niezmienionym składzie osobowym. "Oznacza to, że uczniowie, którzy dotychczas zżyli się ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy będą mogli kontynuować naukę w nowym miejscu w tym samym składzie, łącznie ze swoim dotychczasowym nauczycielem" - pisze na swojej stronie magistrat.

W szkołach, w których planowane są zmiany trwają od kilku dni spotkania z Radami Rodziców, Radami Pedagogicznymi, Oświatowymi Związkami Zawodowymi. Na piątek zaplanowano sesję rady miasta poświęconą reorganizacji w oświacie.