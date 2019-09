Prokuratura zaprzecza, by zatrzymanym w Gdańsku aktywistom Greenpeace przedstawiono we wtorek zarzuty w związku z ich protestem. Takie informacje przekazała wcześniej Straż Graniczna, która weszła na pokład żaglowca ekologów Rainbow Warrior. Co więcej - jak ustalił reporter RMF FM Kuba Kaługa - gdańscy śledczy nie planują przesłuchania pochodzącego z Hiszpanii kapitana Rainbow Warrior i austriackiej aktywistki, zatrzymanych w nocy z poniedziałku na wtorek po tym, jak żaglowiec Greenpeace zablokował statek z transportem węgla z Mozambiku.

