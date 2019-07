Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim nieprawomocnie umorzyła postępowanie ws. propagowania faszystowskiego ustroju na festiwalu Orle Gniazdo, jednocześnie kierując akt oskarżenia przeciwko jednej z wokalistek - Annie B. Kobieta miała nawoływać do popełnienia zbrodni na b. premierze Donaldzie Tusku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / arch. RMF

Informację tę przekazał rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. O umorzeniu postępowania poinformował w piątek jako pierwszy portal Konkret24.

"W związku z wydarzeniami, do których doszło w połowie lipca 2017 roku w miejscowości Kępna podczas festiwalu muzyki 'Orle Gniazdo', Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Annie B., zarzucając jej publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni na byłym premierze Donaldzie Tusku. Jest to przestępstwo z art. 255 § 2 k.k., zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności" - przekazał w komunikacie Bukowiecki.



W komunikacie podkreślono jednocześnie, że Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim wydała nieprawomocne postanowienie o umorzeniu drugiego wątku postępowania, który dotyczył publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa, jeszcze w styczniu 2019 roku. Jak dodano, powodem tej decyzji był fakt, że materiały filmowe dostarczone prokuraturze przez telewizję TVN nie pozwalały na identyfikację sprawców.



"Dokonana przez biegłych specjalistów techniczna obróbka nagrań nie poprawiła ich jakości w takim stopniu, by możliwa była bezsporna identyfikacja przez prokuraturę twarzy uczestników festiwalu, którzy wznosili faszystowskie gesty. Z kolei kilkudziesięciu przesłuchanych w śledztwie świadków, którym okazano poprawione technicznie zdjęcia, twierdziło, że nie są w stanie rozpoznać konkretnych osób" - poinformowano.

Rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi podkreślił przy tym, że zasadność postanowienia Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie "podlega kontroli Prokuratury wyższego szczebla". "Jeśli wyniki kontroli wykażą, że istnieje możliwość identyfikacji sprawców przestępstwa, postępowanie zostanie podjęte na nowo" - podkreślono.



"Obchody" urodzin Adolfa Hitlera pokazane w reportażu

Pod koniec stycznia "Superwizjer" TVN24 ujawnił wyniki dziennikarskiego śledztwa dotyczącego działalności niektórych polskich środowisk narodowych. Pokazano w nim "obchody" urodzin Adolfa Hitlera, które odbyły się w 2017 r. pod Wodzisławiem Śląskim, a także fragmenty Festiwalu "Orle Gniazdo", najważniejszego festiwalu muzyki polskich środowisk narodowych. W materiale widać było m.in. uczestników koncertu, którzy wyciągają rękę w hitlerowskim pozdrowieniu; pokazano też osoby w koszulach z symbolami neonazistowskimi. Według reporterów incydenty te nie spotkały się z reakcją organizatorów Festiwalu.



Festiwal "Orle Gniazdo" w miejscowości Kępa koło Radomska organizowany był od kilku lat. Jego organizatorzy reklamowali go jako największe wydarzenie narodowej sceny muzycznej w Polsce oraz największy zlot fanów muzyki tożsamościowej w tej części Europy. Według mediów występowały na nim zespoły m.in. z Włoch, Czech, Niemiec kojarzone ze sceną nacjonalistyczną.



Proces sześciorga uczestników sfilmowanych przez TVN24 "obchodów" urodzin Hitlera rozpoczął się w lipcu przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Uczestnicy odpowiadają m.in. za publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa.