Prokuratorzy i biegli planują ponownie wejść do tunelu pod Wisłą, by zbadać miejsce awarii systemu przesyłu stołecznych ścieków do warszawskiej oczyszczalni "Czajka". Jak dowiedział się jednak reporter RMF FM Krzysztof Zasada, warunkiem jest przygotowanie tego miejsca przez władze Warszawy. Tunel pod Wisłą musi być zabezpieczony, a także naprawiony na tyle, by dało się poruszać na całej jego długości.

