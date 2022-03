Zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4 proc. od 1 maja 2022 r. i zwiększenie subwencji oświatowej o 1,6 mld zł zakłada złożony we wtorek Sejmie przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela.

Zdj. ilustracyjne / ROBERTO BRANCOLINI / PAP/EPA

Zgodnie z projektem posłów PiS w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększone za zostać o 4,4 proc. Zdaniem wnioskodawców umożliwi to podwyżki dla nauczycieli od 1 maja, gdyż zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli umożliwi zwiększenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli i dodatków do wynagrodzeń.

W projekcie zapisano też, że nauczyciele mają otrzymać podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.

Zgodnie z projektem subwencja oświatowa ma zostać zwiększona o ponad 1,67 mld. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.