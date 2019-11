Początek ostatniego tygodnia listopada przywita nas słoneczną pogodą, ale już we wtorek nie można spodziewać się ładnej pogody.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W poniedziałek będzie słonecznie w całym kraju. Najcieplej na południu: we Wrocławiu i Katowicach termometry pokażą 10 stopni. Ciepło też w Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze - tam 7 i 8 stopni. Najzimniej w Gdańsku i Białymstoku - po 2 stopnie Celsjusza.





Prognoza pogody na poniedziałek / interia / INTERIA.PL

We wtorek pogorszenie pogody. Słońca będzie można się spodziewać tylko we wschodnich województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W przeważającej części kraju będzie padać. Najcieplej we Wrocławiu, a najchłodniej w Olsztynie i Białymstoku.

Prognoza pogody na wtorek / Interia.pl / INTERIA.PL



W środę deszcz będzie padał niemal w całej Polsce. Słońce może się pojawić tylko w Białymstoku i Lublinie. W dalszym ciągu najcieplej będzie we Wrocławiu i Katowicach (9-10 stopni). Najzimniej w województwie podlaskim.

Prognoza pogody na środę / interia / INTERIA.PL