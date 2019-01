Prognoza pogody na weekend. Co nas czeka w najbliższy weekend? Na 26 i 27 stycznia IMGW zapowiada prawdziwie zimową aurę. Będzie mroźnie i śnieżnie, a w górach również wietrznie. Tam silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W części kraju przejściowo mogą pojawić się również opady marznące, które będą powodować gołoledź.

Pogoda na weekend

Przed nami iście zimowy weekend. Będą i śnieg, i mróz. W sobotę na niemal całym obszarze kraju spadnie ok. 3 centymetrów śniegu, na południu kraju - do 5 centymetrów, w Beskidzie Śląskim - do 8 centymetrów, zaś w Sudetach do 10 centymetrów. W górach także mocniej powieje - w porywach do 80 km/h, dlatego też będą występować tam zawieje i zamiecie śnieżne. W części kraju mogą pojawić się deszcz ze śniegiem i deszcz - przede wszystkim na Dolnym Śląsku, południu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Na przeważającym obszarze mróz nie będzie zbyt dokuczliwy, choć w nocy z soboty na niedzielę mocniej "ściśnie" na północnym wschodzie - tam możliwy spadek temperatury do -15 stopni Celsjusza. W dzień termometry wskażą natomiast od -6 do 1 stopnia Celsjusza w sobotę i od -8 do 4 stopni w niedzielę.





Prognoza IMGW

W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Kaszubach i -10 stopni na Suwalszczyźnie, przez około -6 stopni w centrum, do -4 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich - tam w nocy na termometrach od -13 do -11 stopni Celsjusza. Zachmurzenie przeważnie duże, na południu możliwe większe przejaśnienia. Miejscami będą występować opady śniegu. W centrum i na zachodzie lokalnie pojawi się także mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w górach natomiast okresami porywisty.

Prognoza IMGW: Sobota

W dzień temperatura maksymalna będzie wynosiła od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, ok. -3 stopni w centrum, do 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim. Będą występować opady śniegu - na południu i południowym zachodzie okresami o umiarkowanym natężeniu. Na Dolnym Śląsku, południu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej możliwe także opady deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na przeważającym obszarze kraju do 3 centymetrów, na południu kraju - do 5 centymetrów, w Beskidzie Śląskim - do 8 centymetrów, a w Sudetach - do 10 centymetrów. Zachmurzenie na ogół duże. Na przeważającym obszarze kraju wiatr słaby i umiarkowany, w górach i na Dolnym Śląsku porywisty. Wysoko w górach porywy do 80 km/h oraz zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z soboty na niedzielę możliwy spadek temperatury do nawet -15 stopni Celsjusza podczas dłuższych rozpogodzeń na północnym wschodzie. Temperatura minimalna w pozostałej części kraju od -10 stopni na wschodzie i Kaszubach, przez około -7 stopni w centrum, do 0 stopni Celsjusza na zachodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej połowie nocy i nad ranem także rozpogodzeniami na północnym wschodzie. Miejscami pojawią się opady śniegu, na południowym zachodzie i południu kraju - deszczu ze śniegiem, przejściowo możliwe tam także opady marznące, powodujące gołoledź. Nad ranem na Mazurach i Warmii marznąca mgła, osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 metrów. Wiatr na wschodzie i południu słaby, na pozostałym obszarze kraju słaby i umiarkowany, zaś nad morzem i w górach okresami również porywisty. W górach porywy do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza IMGW: Niedziela

W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie -8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, od -1 do 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w centrum oraz 4 stopnie na plusie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Okresami będą występować opady śniegu, na zachodzie i południu kraju również deszczu ze śniegiem, a na Dolnym Śląsku - deszczu. W zachodniej i południowej Polsce przejściowo możliwy deszcz marznący, powodujący gołoledź. W dzień zachmurzenie duże, gdzieniegdzie możliwe większe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany, na północy i południu kraju okresami porywisty, w górach w porywach do 75 km/h. Na północy i wschodzie kraju miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Autor: Maria Staroń