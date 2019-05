Eurodeputowany PiS prof. Ryszard Legutko będzie gościem Roberta Mazurka w Porannej Rozmowie RMF FM. Z pewnością nie zabraknie tematu ostatniej głośnej wypowiedzi polityka, który - powoławszy się w wywiadzie na badania, wedle których ponad 80 procent przypadków nadużyć seksualnych w Kościele dotyczy chłopców w wieku od 12 do 17 lat - stwierdził, że "to nie jest żadna pedofilia, to jest pederastia po prostu". Wypowiedź wywołała oburzenie w szeregach opozycji, a wiceszef klubu PO-KO Andrzej Halicki ogłosił, że "pan Ryszard Legutko powinien zniknąć z życia publicznego". Europosła Prawa i Sprawiedliwości Robert Mazurek pytać będzie również o zbliżające się wybory europejskie i relacje polsko-izraelskie.

