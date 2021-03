Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wyznaczył na 30 marca termin ogłoszenia wyroku w procesie Kamila Durczoka (oskarżony zgodził się na podawanie nazwiska). W 2019 r. były dziennikarz pod wpływem alkoholu spowodował kolizję.

Kamil Durczok / Grzegorz Michałowski / PAP

Prokuratura oskarżyła Kamila Durczoka o prowadzenie auta po pijanemu oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.



W mowie końcowej prokurator Anna Mosur wniosła o uznanie byłego dziennikarza winnym i wymierzenie mu kary 2,5 roku pozbawienia wolności, a także siedmioletni zakaz prowadzenia pojazdów i nakaz wpłaty 50 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.



Obrońca Durczoka mec. Łukasz Isenko nie kwestionował winy oskarżonego, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Podważał jednak na podstawie opinii biegłych zarzut dotyczący zagrożenia powstania katastrofy w ruchu lądowym. Poprosił o karę w postaci ograniczenia wolności, prac społecznych lub warunkowe zawieszenie kary.



Kamil Durczok, który zgodził się na podawanie nazwiska, z powodu choroby nie był dziś obecny na sali.

Po pijanemu spowodował kolizję

Pod koniec lipca 2019 roku na drodze krajowej nr 1 pod Piotrkowem Trybunalskim Kamil Durczok uczestniczył w kolizji. Jadąc samochodem bmw w kierunku Katowic, najechał na pachołki oddzielające pasy ruchu. Jeden z pachołków uderzył w auto nadjeżdżające z przeciwka. Nikt z uczestników kolizji nie ucierpiał.



Okazało się, że Durczok miał 2,9 promila alkoholu we krwi. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.



Po wytrzeźwieniu Durczok został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury, gdzie przedstawiono mu dwa zarzuty - sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości, oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.