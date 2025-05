Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy regulujące kwestie migracji do Polski. Chodzi o nowelę ustawy o cudzoziemcach, wdrażającą unijną dyrektywę o warunkach wjazdu i pobytu cudzoziemców i drugą, eliminującą nieprawidłowości w systemie wizowym.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o cudzoziemcach

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej - głównie dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Z mocy obowiązywania ustawy wyłączone są Dania i Irlandia.

Ustawa reguluje m.in. wydawanie cudzoziemcom tzw. niebieskiej karty UE. Niebieska karta UE dla wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza Unii pozwala im na legalną, stabilną i dobrze płatną pracę i na traktowanie na takich samych zasadach, jak obywateli państw UE. Dyrektywa UE obejmuje ponadto kwestie możliwości skorzystania przez posiadacza karty z tzw. mobilności krótkoterminowej i długoterminowej w innym unijnym państwie niż państwo członkowskie, które pierwsze przyznało mu kartę.

Dokument ustanawia też wykaz zawodów, których wykonywanie skutkuje uznaniem posiadania przez cudzoziemca kwalifikacji zawodowych uzyskanych w wyniku trzyletniego doświadczenia zawodowego oraz uzupełnia katalog obowiązków informacyjnych szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o obowiązek informowania innych państw członkowskich UE o udzieleniu zezwoleń na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza niebieskiej karty UE.

Prezydent podpisał ustawę eliminującą nieprawidłowości w systemie wizowym

Druga z podpisanych przez Andrzeja Dudę ustaw reformuje system wydawania wizy krajowej dla studentów oraz system wydawania zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.

Zgodnie z regulacją, każdy cudzoziemiec - obywatel państwa trzeciego, który chce rozpocząć studia w Polsce - będzie musiał podczas rekrutacji przedstawić dokument poświadczający znajomość języka, w którym odbywa się kształcenie, co najmniej na poziomie B2.

Rektor uczelni lub kierownik jednostki prowadzącej studia będzie musiał niezwłocznie zawiadomić pisemnie konsula, który wydał cudzoziemcowi wizę krajową w celu odbycia studiów, o niepodjęciu studiów przez tego cudzoziemca.



Zostanie wprowadzony limit cudzoziemców kształcących się na studiach na danej uczelni. Liczba cudzoziemców kształcących się na studiach w danym roku akademickim w danej uczelni nie może być większa niż 50 proc. ogólnej liczby studentów tej uczelni. Uczelnia, w której liczba cudzoziemców jest większa niż 50 proc. ogólnej liczby studentów w tej uczelni, nie będzie mogła prowadzić przyjęć cudzoziemców na studia do czasu, gdy liczba ta zmaleje do 50 proc. ogólnej liczby studentów.

Stworzony zostanie wykaz cudzoziemców przyjętych na studia i do szkół doktorskich. Ma on obejmować: imiona i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, obywatelstwo, nazwę państwa urodzenia, informacje o przyjęciu na studia lub do szkoły doktorskiej (tj. datę wpisania na listę studentów lub listę doktorantów, datę złożenia ślubowania oraz datę skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów), informacje o posiadaniu Karty Polaka (tj. datę ważności oraz numer), rok urodzenia oraz płeć.

Nowe przepisy ograniczają też dostęp do możliwości ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Chodzi o posiadaczy wiz i dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwo członkowskie albo polskich wiz wydanych np. w celu tranzytu, udziału w imprezach kulturalnych i sportowych, studiów itp.

Ustawa przyznaje ministrowi spraw zagranicznych i konsulom uprawnienia, analogiczne m.in. do szefa Urzędu ds. Cudzoziemców i wojewodów, do pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania, cofnięcia lub unieważnienia wizy.