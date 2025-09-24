Pół litra wody z kranu za darmo dla gości restauracji? Posłowie Lewicy proponują poprawkę do projektu zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Woda w restauracjach będzie darmowa? / Shutterstock

Projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za który odpowiada wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski (Nowa Lewica), został przyjęty przez rząd w lipcu. W środę odbyło się drugie czytanie projektu. Wówczas Lewica złożyła poprawkę, która zakłada, że klientom restauracji będzie przysługiwało prawo do tego, aby nieodpłatnie otrzymać pół litra wody z kranu.

Biejat: Nie bójmy się tego powiedzieć

Poseł Piotr Kowal z Lewicy podkreślił podczas środowej konferencji, że takie zmiany będą promować picie wody z kranu, bo jest to dobre, dla naszej planety i ekologiczne. Jak argumentował, ograniczy to zużycie plastikowych butelek. Jak jednocześnie zauważył, woda po zmianach proponowanych w ustawie będzie "dużo lepszej jakości".

Według niego, proponowane zmiany nie obciążą zanadto kieszeni przedsiębiorców. Mimo to, dodał, wprowadzany obowiązek "musi mieć odpowiedni vacatio legis", dlatego proponowaną datą wejścia przepisów w życie jest 1 lipca przyszłego roku.

Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat oceniła, że przy okazji wprowadzenia ustawy zwiększającej jakość wody, nastał czas, aby zrobić krok naprzód i "zapewnić każdemu, kto idzie do restauracji, dostęp i prawo do pół litra wody". Jak podkreśliła, "dostęp do wody jest prawem, nie towarem". Nie bójmy się tego powiedzieć - dodała.

Rygorystyczne parametry jakości wody

Regulacje w projekcie nowelizacji wprowadzają bardziej rygorystyczne parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia. Zobowiązują też dostawców wody (przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) do przekazywania konsumentom informacji o cenie i zużyciu wody przynajmniej raz w roku na fakturze lub w aplikacji mobilnej. Dostawca będzie musiał przekazać, ile wody gospodarstwo zużywa rocznie, a także podać ceny za litr dostarczanej wody, w porównaniu z cenami wody butelkowanej.

Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mieć zapewniony także dostęp online do aktualnych informacji, takich jak jakość wody, przekroczenia wartości parametrycznych, twardość oraz stopień mineralizacji wody, wyniki programów monitoringu czy wyniki oceny ryzyka.