To nie była spokojna doba dla strażaków. W związku z burzami, intensywnymi opadami deszczu, gradem i silnym wiatrem, które przeszły przez Polskę, tylko wczoraj straż pożarna interweniowała prawie 400 razy. Wskutek nawałnic ranne zostały dwie osoby.

Prawie 400 strażackich interwencji po przejściu nawałnic / Wojtek Jargiło / PAP

Jak poinformował rzecznik komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak najwięcej (94) interwencji odnotowano na Lubelszczyźnie, a także w Łódzkiem (89) oraz na Podkarpaciu (55). W wyniku wczorajszych nawałnic dwie osoby zostały ranne w miejscowości Bocheń w woj. łódzkim, gdy na samochód, którym podróżowały, przewróciło się drzewo.

Doszło także do zakłóceń w dostawach energii. Ze względu na uszkodzenie dziewięciu stacji transformatorowych na Lubelszczyźnie 350 gospodarstw zostało odciętych od prądu. W województwie łódzkim bez dostępu do energii pozostaje 100 domów.



Najtrudniejsza sytuacja jest powiecie janowskim na Lubelszczyźnie, gdzie w wyniku intensywnych opadów deszczu najbardziej ucierpiały trzy miejscowości w gminie Modliborzyce, tj. Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie i Pasieka. Tam na skutek spływania wody z pól oraz wystąpienia z brzegów rzeczki Sanna zalanych zostało ok. 80 gospodarstw rolnych - poinformował rzecznik.

Według informacji PSP, w środę na miejscu pracowało 140 strażaków z 37 jednostek straży pożarnej. Ich działania polegały przede wszystkim na prewencyjnej ewakuacji 18 osób z zalanych budynków z wykorzystaniem łodzi.

Koncentrujemy się na wypompowywaniu wody z zalanych budynków i piwnic. Prewencyjnie wyłączono tam również prąd. Na miejscu nadal pracuje 80 strażaków - dodał Frątczak.

Jak mówił, poproszono również Ministra Obrony Narodowej o wsparcie strażaków i na miejscu pracuje dodatkowo 80 żołnierzy z Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na miejsce w czwartek ma udać się komendant główny PSP gen. bryg. Leszek Suski.



Także w czwartek na terenie całego kraju oprócz upałów mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska pogodowe: burze, grad i silny wiatr.