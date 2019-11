Przypominamy ludzi polityki, kultury, nauki w Polsce i na świecie zmarłych w ciągu minionego roku. Odeszli m.in. prezydent USA George H.W. Bush, prezydent Francji Jacques Chirac, premier Jan Olszewski, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, reżyser Kazimierz Kutz, biskup Tadeusz Pieronek, czy aktor Jan Kobuszewski.

Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci / GIORGIO ONORATI / PAP/EPA

26 listopada 2018 roku zmarł włoski reżyser Bernardo Bertolucci. Legendarny twórca - m.in. takich filmów jak "Ostatnie tango w Paryżu" czy "Ostatni cesarz" - odszedł w wieku 77 lat. Chorował na nowotwór.

George H.W. Bush

George H. W. Bush / KIMMO MÄNTYLÄ / PAP/EPA

1 grudnia 2018 roku w wieku 94 lat zmarł były prezydent USA George Helbert Walker Bush. Był 41. prezydentem Stanów Zjednoczonych, swój urząd pełnił od stycznia 1989 roku, do stycznia 1993 roku.

Jolanta Szczypińska

Jolanta Szczypińska / Tomasz Gzell / PAP

8 grudnia 2018 roku w wieku 61 lat zmarła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Szczypińska.



Kazimierz Kutz

Kazimierz Kutz / Mariusz PIekarski / RMF FM

18 grudnia 2018 roku zmarł wybitny śląski reżyser Kazimierz Kutz. Twórca takich filmów jak "Sól ziemi czarnej" i "Perła w koronie" odszedł w wieku 89 lat.

Tadeusz Pieronek

Bp Tadeusz Pieronek / Biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej / Materiały prasowe

27 grudnia 2018 roku w wieku 84 lat zmarł biskup Tadeusz Pieronek. "To był człowiek, który szukał ludzi daleko od Kościoła, na peryferiach, żeby ich przyprowadzić do Chrystusa i do Kościoła, czyli do sakramentów" - mówi w rozmowie z RMF FM FM ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Amos Oz

Amos Oz / Stephanie Pilick / PAP/DPA

28 grudnia 2018 roku zmarł Amos Oz - izraelski pisarz, eseista i publicysta tworzący w języku hebrajskim. Artysta miał 79 lat. Chorował na raka.

Paweł Adamowicz

Paweł Adamowicz / Jan Dzban / PAP

14 stycznia 2019 roku zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Dzień wcześniej został zaatakowany podczas finału WOŚP w Gdańsku. Lekarze przez kilkanaście godzin walczyli o jego życie. Samorządowiec miał 54 lata.

Janusz Kozioł

18 stycznia 2019 roku zmarł Janusz Kozioł, popularny polski lektor i radiowiec. Miał 68 lat.

Emiliano Sala

21 stycznia 2019 roku zmarł argentyński piłkarz Emiliano Sala. 29-latek zginął w trakcie lotu nad kanałem La Manche.



Matti Nykanen

3 lutego 2019 roku zmarł legendarny skoczek narciarski Matti Nykaenen. Czterokrotny mistrz olimpijski miał 55 lat.

Jan Olszewski

7 lutego 2019 roku zmarł Jan Olszewski, były premier. Miał 89 lat. W okresie PRL-u był działaczem opozycyjnym i obrońcą w procesach politycznych. Pod koniec lat 80. XX wieku współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Jako ekspert ds. reformy prawa i sądów uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W 2009 r. ówczesny prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego.

Keith Flint

4 marca 2019 roku w wieku 49 lat zmarł frontman zespołu The Prodigy Keith Flint. Artysta popełnił samobójstwo.

Karol Modzelewski

28 kwietnia 2019 roku zmarł prof. Karol Modzelewski - historyk, dysydent, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, kawaler Orderu Orła Białego. Miał 81 lat.



Izabela Skrybant-Dziewiątkowska

1 maja 2019 zmarła Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, wokalistka i liderka grupy Tercet Egzotyczny, jednego z najdłużej działających zespołów w Polsce. Artystka miała 81 lat.



Niki Lauda

20 maja 2019 roku w wieku 70 lat zmarł trzykrotny mistrz świata Formuły 1 Niki Lauda.



Jan Guz

Jan Guz / Archiwum RMF FM / RMF FM

24 maja 2019 roku w Warszawie w wieku 63 lat zmarł Jan Guz. Był przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.



Miguel Angel Falasca

22 czerwca 2019 roku w wieku 46 lat zmarł Miguel Angel Falasca. Jako zawodnik i trener zdobywał mistrzostwo Polski z PGE Skrą Bełchtów.

Dawid Kostecki

2 sierpnia 2019 roku w wieku 38 lat zmarł Dawid Kostecki. Były pięściarz popełnił samobójstwo w areszcie na warszawskiej Białołęce.



Bjorg Lambrecht

5 sierpnia 2019 roku w wieku 22 lat zmarł Bjorg Lambrecht, belgijski kolarz. Sportowiec uległ wypadkowi podczas trzeciego etapu Tour de Pologne.



Piotr Woźniak-Starak

18 sierpnia 2019 roku zmarł Piotr Woźniak-Starak. Producent filmowy wypadł z motorówki podczas pływania na jeziorze Kisajno. Miał 39 lat.

Robert Mugabe

6 września 2019 roku w wieku 95 lat zmarł były prezydent Zimbabwe Robert Mugabe. Dawny przywódca zmagał się z chorobą, nie podano jednak, na co konkretnie cierpiał.

Jacques Chirac

26 września 2019 roku w wieku 86 lat zmarł Jacques Chirac, były prezydent i premier Francji.



Jan Kobuszewski

28 września 2019 roku zmarł Jan Kobuszewski, wybitny aktor. Artysta miał 85 lat.



Kornel Morawiecki

Kornel Morawiecki / Archiwum RMF FM / RMF FM

30 września 2019 roku zmarł Kornel Morawiecki. Założyciel i przewodniczący "Solidarności Walczącej", działacz opozycyjny miał 78 lat.



Karel Gott

1 października 2019 roku w wieku 80 lat zmarł Karel Gott, najbardziej znany na świecie czeski piosenkarz. Wylansował dziesiątki przebojów, w większości z muzyką nieżyjącego już kompozytora Karela Svobody. Wśród nich były między innymi "Lady Carneval" z 1968 roku, "Paganini" (1975) oraz tytułowa piosenka z telewizyjnego serialu "Pszczółka Maja" (1980).

Jan Szyszko

9 października 2019 roku w w wieku 75 lat zmarł Jan Szyszko. W latach 2005-2007 był ministrem środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego. Gdy PiS doszedł po raz drugi do władzy, ponownie objął tekę ministra środowiska. Był nim w latach 2015-2018.