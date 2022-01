Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala po wybuchu pożaru w kamienicy w Przysieczynie w Wielkopolsce. Ogień jest już opanowany.

Trwa akcja ratownicza w związku z pożarem kamienicy, do którego doszło w miejscowości Przysieczyn. Z informacji, jakie posiadam, jedna osoba zginęła, natomiast dwie osoby zostały zabrane do szpitala - poinformował asp. Dominik Zieliński z komendy policji w Wągrowcu. Po zakończeniu akcji ratowniczej i dogaszenia pożaru rozpocznie się praca śledczych, mająca na celu ustalenie okoliczności pojawienia się ognia - dodał.

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze ok. godz. 14.30. Do pożaru doszło w budynku dwukondygnacyjnym, w mieszkaniu na parterze. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, całe mieszkanie było już w ogniu - wyjaśnił oficer dyżurny wielkopolskich strażaków. Przekazał, że ofiarą śmiertelną jest mężczyzna. Dwie osoby, które trafiły do szpitala, podtruły się dymami pożarowymi.

