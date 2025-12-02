Pożar budynku gospodarczego w sąsiedztwie stadniny koni w Mosznej w Opolskiem. Ponad 20 zwierząt udało się bezpiecznie wyprowadzić. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną porannego pożaru w miejscowości Moszna. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym w sąsiedztwie stadniny koni.
Ponad 20 zwierząt udało się bezpiecznie wyprowadzić.
Stadnina w Mosznej to ośrodek hodowli m.in. koni sportowych. Jest położony w pobliżu zabytkowego pałacu.
Ogień - jak usłyszeliśmy od pracujących na miejscu strażaków - nie zagraża pobliskim budynkom.
