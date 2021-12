​Około 3,5 miliona złotych - to wstępne szacunki strat po pożarze hurtowni zabawek w Łodzi - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Strażacy od wczoraj pracują na terenie pogorzeliska przy ul. Pojezierskiej. Akcja potrwa co najmniej do wieczora.

