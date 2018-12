​Nocny pożar w Warszawie. W zgliszczach budynku przy ulicy Spedycyjnej straż pożarna znalazła zwłoki 6 osób. Sprawą zajmuje się policja.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Warszawscy strażacy dostali informację o pożarze budynku przy ulicy Spedycyjnej około godz. 22:30. Niewielki, drewniany budynek był niemal całkowicie objęty płomieniami. Pożar przez kilka godzin gasiło 32 strażaków.

Po ugaszeniu ognia w zgliszczach znaleziono ciała 6 osób. Trudno określić kim są te osoby, dochodzenie prowadzi policja.

Teren jest w tej chwili ogrodzony / Krzysztof Berenda / RMF FM

Ulica Spedycyjna to mała dróżka prowadząca przez las. Na tyłach ulokowanych tam magazynów między drzewami znajdowała się mała drewniana altanka. To w niej nocowali bezdomni. I to tam wybuchł pożar. Najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.

Altana spłonęła doszczętnie. Nic po niej nie zostało. Lasek w którym stała został wygrodzony przez policjantów, którzy nie dopuszczają na miejsce osób postronnych.

Śledczy zadają sobie pytanie dlaczego tych 6 osób nie zdążyło uciec z pożaru. Może to kwestia zaczadzenia, może alkoholu.

Pożar gasiło 32 strażaków / Krzysztof Berenda / RMF FM

Dokładnie 15 minut piechotą od miejsca zdarzenia jest noclegownia dla bezdomnych. Tam jednak warunkiem pobytu jest trzeźwość. I to może być odpowiedzą na pytanie jak do tej tragedii doszło - tak nieoficjalnie mówią funkcjonariusze.

Od soboty w Polsce doszło do prawie 1050 pożarów, w których zginęło 18 osób, a 54 inne zostały ranne.