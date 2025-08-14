17-letni Ukrainiec Ilia K., zatrzymany m.in. w związku ze znieważeniem pomnika Rzeź Wołyńska, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Nastolatkowi grozi dożywocie.

Pomnik Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Domostawie, który został zdewastowany przez 17-latka z Ukrainy / Darek Delmanowicz / PAP

W środę premier Donald Tusk poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego aresztowała młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji, m.in. umieszczanie wrogich napisów i malunków uderzających w godność Polaków. Mężczyznę, jak informował, zwerbowały obce służby.

Młodzieńca zatrzymali we wtorek funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To 17-letni Ilia K. Jak poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa, zatrzymanie miało związek z umieszczaniem na budynkach i pomnikach flagi banderowskiej oraz rozpowszechnianiem haseł propagujących ideologię nazistowską. 17-latek miał działać na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw.

17-latkowi z Ukrainy grozi dożywocie

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów, które dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w postaci działalności na rzecz obcego wywiadu, związanej z realizacją aktów dywersji i sabotażu mających na celu wywołanie niepokoju społecznego" - przekazała w komunikacie prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Dodała, że akty sabotażu polegały na znieważeniu i niszczeniu m.in. pomnika Rzeź Wołyńska i pomnika-mauzoleum Pomordowanej Ludności Polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich przez OUN i UPA. Mężczyzna umieścił na pomnikach napisy w języku ukraińskim o treści "Sława UPA" oraz czerwono-czarną flagę Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Według śledczych chodziło o wywołanie w Polsce niepokojów społecznych.

Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 17-latka na trzy miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 10 lat do dożywocia.

Zarzuty, za które grozi dożywocie, usłyszał 17-letni obywatel Ukrainy za niszczenie w Polsce miejsc pamięci ofiar Rzezi Wołyńskiej (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Co wiadomo o nastolatku?

Wiadomo, że 17-latek przyjechał do Polski wraz z rodzicami po napaści Rosji na Ukrainę. Został zatrzymany we Wrocławiu. Trwa ustalanie osób, które go zwerbowały.