Poważna awaria systemu obsługi zgłoszeń numeru alarmowego 999, czyli numeru pogotowia ratunkowego - ustalił reporter RMF FM.
Nasz dziennikarz potwierdził zgłoszenia o awarii w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Ratowników Medycznych.
Problem dotyczy przekazywania zleceń wyjazdów zespołom ratownictwa medycznego.
Obecnie nie da się tego zrobić za pomocą systemów informatycznych. Zlecenia są przekazywane tradycyjnie, drogą telefoniczną.
Sygnały w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Wkrótce więcej informacji.
