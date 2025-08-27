Poważna awaria systemu obsługi zgłoszeń numeru alarmowego 999, czyli numeru pogotowia ratunkowego - ustalił reporter RMF FM.

/ RMF FM

Nasz dziennikarz potwierdził zgłoszenia o awarii w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Ratowników Medycznych.

Problem dotyczy przekazywania zleceń wyjazdów zespołom ratownictwa medycznego.

Obecnie nie da się tego zrobić za pomocą systemów informatycznych. Zlecenia są przekazywane tradycyjnie, drogą telefoniczną.

Sygnały w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

