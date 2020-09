Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymali 43-latka, który kilka dni temu potrącił nastolatkę na przejściu dla pieszych w Luboszewach. Po wypadku kierowca oraz pasażer auta uciekli z miejsca zdarzenia.

Jeden z zatrzymanych w sprawie mężczyzn / Policja

Policja dostała zgłoszenie o wypadku w poniedziałek tuż przed godziną 17:00. Jak się okazało, na przejściu dla pieszych potrącona została 15-latka. Ranna dziewczyna trafiła do szpitala. Ustalono, że kierowca osobowego opla nie ustąpił jej pierwszeństwa, potrącił, a po upadku nastolatki na jezdnię ominął i odjechał, nie udzielając pomocy.

Funkcjonariusze w krótkim czasie zidentyfikowali osobę, która jechała autem w czasie wypadku. We wtorek zatrzymany został 43-latek oraz jego o sześć lat młodszy kolega.



Kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, za który grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Musi jednak liczyć się z zaostrzeniem tej kary, bo zbiegł z miejsca zdarzenia.



Z kolei pasażer, który w czasie wypadku także był w aucie, usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy mimo ciążącego na nim obowiązku. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.