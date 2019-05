Trwa posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. VAT, która miała przesłuchać b. premiera Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej nie stawił się na przesłuchanie. Pełnomocnik byłego premiera Roman Giertych powiedział, że "list do sejmowej komisji śledczej ds. VAT zawierający usprawiedliwienie nieobecności przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i wniosek o przesunięcie przesłuchania został wysłany w terminie".

Roman Giertych / PAP/Tomasz Gzell /

Posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. VAT, która - zgodnie z ustalonym harmonogramem - miała przesłuchać Donalda Tuska, rozpoczęło się o godzinie 10:00.

Szef Rady Europejskiej, pytany w Brukseli przez dziennikarzy, czy pojawi się na przesłuchaniu przed sejmową komisją śledczą, poinformował, że nie będzie to możliwe w tym tygodniu. W zeszłym tygodniu mój pełnomocnik poinformował, że jestem dokładnie od jutra na czele delegacji europejskiej w kilku państwach azjatyckich, ale jestem przekonany, że pełnomocnik znajdzie z komisją datę, która będzie możliwa - zaznaczył.



Przed rozpoczęciem środowego posiedzenia Giertych ponownie tłumaczył, że w związku z wyjazdem szefa Rady do Azji Środkowej w ubiegłym tygodniu skierował do komisji wniosek o przesunięcie przesłuchania.



Pytany, co działo się z korespondencją, pełnomocnik przewodniczącego RE stwierdził, że pytanie to należałoby skierować do Poczty Polskiej, ponieważ list został wysłany w piątek na poczcie przy ul. Kopernika w Warszawie. Słyszałem, że dzisiaj list wreszcie dotarł do pana przewodniczącego (komisji, Marcina Horały), więc mieliśmy dosyć szczególny rekord, mianowicie kilometr list szedł pięć dni - powiedział.



Dopytywany, dlaczego pismo wysłano jako list ekonomiczny, a nie priorytetowy, Giertych wyjaśnił, że został on wysłany "w takim terminie, który zapewniał, żeby doszedł". I list doszedł - dodał.



Adwokat przyznał również, że list był jedyną formą, poprzez którą przekazano komisji informację o nieobecności Tuska. Ale też jest stąd tutaj moja obecność, żeby przedstawić kalendarz pana przewodniczącego (...), że po prostu nie mógł być dzisiaj obecny - wskazał.