Policjanci z Namysłowa zatrzymali 43-letniego kierowcę audi, który, prowadząc samochód pod wpływem narkotyków, uciekał ulicami miasta przed policyjnym patrolem. Jak poinformowało biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.

Funkcjonariusze policji z Namysłowa podczas patrolu zauważyli osobowe audi, którego kierowca łamał przepisy drogowe i wymuszał pierwszeństwo na innych kierujących.

Mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierujący audi uciekał ulicami Namysłowa, łamiąc kolejne przepisy drogowe, takie, jak: niestosowanie się do linii podwójnej ciągłej, jazda całą szerokością jezdni i wyprzedzanie na trzeciego. Dodatkowo po drodze uszkodził kilka znaków drogowych - relacjonuje policja.



Piracki rajd zakończył się w pobliskiej miejscowości, gdzie na drodze zorganizowano blokadę. W prowadzonym przez 43-letniego mężczyznę samochodzie znaleziono kilka porcji amfetaminy. Testy wykazały, że kierujący był pod wpływem narkotyków.



Podejrzanemu przedstawiono łącznie 7 zarzutów, w tym kierowania pod wpływem narkotyków, posiadania nielegalnych substancji i nie zatrzymania się do policyjnej kontroli. Podejrzany przyznał się do winy. Śledczym tłumaczył, że w ten sposób świętował zakup nowego auta.



Mężczyzna stracił już prawo jazdy, grozi mu dodatkowo sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, minimum 5 tys. złotych grzywny i kara więzienia do lat pięciu.