Furaginum MAX, lek stosowany w leczeniu infekcji dolnych dróg moczowych - szczególnie zapalenia pęcherza - jest pilnie wycofywany ze sprzedaży. Powodem są wykryte w badaniach jakościowych nieprawidłowości. Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował, że wstrzymanie obrotu leku Furaginum MAX ma "charakter natychmiastowy".

Wszystkie serie leku Furaginum MAX US Pharmacia wycofane ze sprzedaży w trybie natychmiastowym.

Badania wykazały nieprawidłowości związane z zawartością nitrozoamin - chodzi o substancję o nazwie NDMA.

Lek nie powinien już być już dostępny w aptekach.

Masz ten lek w domu? Natychmiast przestań go zażywać

Badania jakościowe leku Furaginum MAX przeprowadził Narodowy Instytut Leków. Ujawniono nieprawidłowości.

GIP poinformował, że decyzja o wycofaniu ze sprzedaży dotyczy wszystkich serii produktu leczniczego Furaginum MAX US Pharmacia, moc: 100 mg, w opakowaniu zawierającym 30 tabletek. Podmiotem odpowiedzialnym jest: US Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

"Produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych z uwagi na negatywny wynik badania w zakresie parametru zawartości nitrozoamin: NDMA" - można przeczytać w uzasadnieniu GIF.

To związek, który przy długotrwałym stosowaniu, może być rakotwórczy.

Zakupiony lek można zwrócić

Lek Furaginum MAX jest stosowany w leczeniu infekcji dolnych dróg moczowych, szczególnie zapalenia pęcherza. Decyzja o wycofaniu go ze sprzedaży ma chronić pacjentów.

"Uznano, że dla ochrony zdrowia i życia pacjentów, którzy mogliby przyjąć produkt leczniczy niespełniający wymagań jakościowych, uzasadnione i konieczne było nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności" - czytamy w wyjaśnieniu.

Lek nie powinien być już dostępny w aptekach. Osoby, które już go kupiły, mogą zwrócić opakowanie do apteki.