Ponad 4 kg marihuany i haszyszu znalazła policja, celnicy i straż graniczna w aucie przewożonym na lawecie z Hiszpanii do Polski. Narkotyki ukryte były w drzwiach uszkodzonego samochodu. Do ich przejęcia doszło na terenie gminy Łęczyce (Pomorskie).

O udanej akcji wymierzonej w przemytników narkotyków poinformowała wejherowska policja. Oficer prasowa asp. sztab. Anetta Potrykus wyjaśniła, że przejęcie marihuany i haszyszu było efektem prowadzonych od dłuższego czasu wspólnych działań policjantów z wydziału kryminalnego wejherowskiej komendy i gdańskiej komendy wojewódzkiej oraz funkcjonariuszy Izby Celnej w Gdyni i Straży Granicznej we Władysławowie.

W gminie Łęczyce (powiat wejherowski) została zatrzymana laweta, na której przewożono z Hiszpanii uszkodzone auto. Lawetą jechali 38-letni mężczyzna i 17-latka.



Uszkodzony pojazd został sprawdzony przez psa wyuczonego do wykrywania narkotyków, auto także prześwietlono. W drzwiach samochodu znaleziono zamknięte próżniowo worki z marihuaną i haszyszem. W sumie w pojeździe ukryto ponad 4 kg narkotyków.



Zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie postawiono zarzuty dotyczące przemytu znacznych ilości środków odurzających. Grożą za to najmniej trzy lata więzienia.



Wobec nastolatki zastosowano dozór policji. W przypadku mężczyzny skierowano do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

