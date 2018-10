Włamywali się do domów jednorodzinnych, kradli samochody i sprowadzali na polski rynek narkotyki – mowa o gangu, który właśnie został rozbity przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji w Bydgoszczy. W sumie zatrzymano 9 osób i postawiono im 80 zarzutów.

Śledztwo policji trwało ponad rok. W tym czasie ustało się ustalić, że zatrzymane już osoby dokonały szeregu przestępstw gospodarczych, włamań, kradzieży, rozboju a także przestępstw narkotykowych.

Funkcjonariusze CBŚP podejrzewają że, członkowie grupy dokonali szeregu włamań do domów jednorodzinnych na terenie całej Polski. Łupem podejrzanych padła głównie złota biżuteria ale także pieniądze i samochody. Właściciele domów a także same nieruchomości były wcześniej obserwowane przez podejrzanych, a następnie po upewnieniu się, że lokatorów nie ma w środku, dochodziło do kradzieży. Skradzione kosztowności oraz pojazdy sprzedawano paserom. Łącznie straty w wyniku kradzieży dokonywanych przez podejrzanych oszacowano na 1 mln 65 tys. złotych.



Członkowie grupy są też podejrzani, o to że w 2015 roku doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem niemiecką firmę, od której wyłudzili towary spożywcze. W tym przypadku prokurator przedstawił podejrzanym zarzut oszustwa w stosunku do mienia o znacznej wartości. Ponadto policjanci podejrzewają także, że członkowie tej grupy wyłudzili z różnych banków kilkanaście kredytów i pożyczek na łączną kwotę ok. 100 tys. zł.



Osoby te są podejrzane także o oszustwa przy wypożyczaniu samochodów. Podejrzani, w trakcie podpisywania umów najmu pojazdów, posługiwali się fałszywymi danymi a następnie sprzedawali wypożyczone samochody. Wartość każdego pojazdu wynosiła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Łącznie członkowie grupy są podejrzani o oszustwa na szacunkową kwotę 1 mln 600 tys. złotych.





Włamania, kradzieże, narkotyki. Gang z Bydgoszczy rozbity CBŚP /CBŚP



Funkcjonariusze podejrzewają także, że grupa mogła wprowadzić na rynek ponad 40 kg narkotyków, w tym między innymi kokainę, amfetaminę, marihuanę oraz haszysz. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, narkotyki były głównie rozprowadzane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Czarnorynkowa wartość wszystkich sprzedanych środków odurzających i substancji psychotropowych mogła wynieść ok. 2 mln złotych.



W trakcie przeprowadzonych działań policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 9 osób. W sprawie występuje łącznie 12 podejrzanych, którzy usłyszeli 80 prokuratorskich zarzutów. 10 osobom przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe zarzuty dotyczą popełnienia rozboju, kradzieży rozbójniczej, licznych włamań, wyłudzeń kredytów, oszustw oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz środków psychotropowych. Łączne szkody w mieniu powstałe w wyniku działania tej grupy oszacowano na ok. 3 mln zł. Zabezpieczono także ok. 1000 sztuk wyrobów jubilerskich oraz wiele innych przedmiotów. Obecnie funkcjonariusze CBŚP szczegółowo analizują cały materiał dowodowy i ustalają pochodzenie znalezionych przedmiotów.



Podejrzane osoby były wcześniej notowane za przestępstwa przeciwko mieniu a także przestępstwa narkotykowe.



Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

(nm)