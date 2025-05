Największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce - Poland Business Run - ogłosiła start zapisów na swoją 14. edycję. Fundacja właśnie podała, że zapisy na tegoroczną edycją ruszą 13 maja. Bieg odbędzie się w formule stacjonarnej w Krakowie i Warszawie, a także w formie wirtualnej – trwającej cały tydzień, z dowolnego miejsca na świecie.

Poland Business Run / Materiały prasowe

Justyna Święty-Ersetic, znana polska lekkoatletka i ambasadorka biegu, podkreśla unikalność wydarzenia, łączącego pasję do biegania z chęcią niesienia pomocy. To jest połączenie dwóch najpiękniejszych rzeczy na świecie, czyli biegania i pomagania - mówi Święty-Ersetic.

Środki zebrane z opłat startowych zostaną przeznaczone na wsparcie beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Pomoc ta obejmuje dofinansowanie zakupu protez kończyn, wózków, rehabilitacji oraz pomocy psychologicznej.

Poland Business Run to bieg, w którym może wystartować właściwie każdy - nie ma presji, nie ma ograniczeń, a dystans jest bardzo przyjazny, bo liczy 4 km dla każdego z zawodników 5-osobowej sztafety. Wydarzenie ma wymiar charytatywny, na przestrzeni trzynastu poprzednich edycji udało się pomóc 1152 osobom z niepełnosprawnością ruchową, po amputacji i po mastektomii.

Poland Business Run / Materiały prasowe

Wielkie święto biegania i pomagania

Jak co roku, organizatorzy wsłuchali się w potrzeby biegaczy oraz partnerów i wprowadzili kilka nowych rozwiązań.

W tym roku szykujemy parę nowości dla naszych biegaczy i biegaczek! 31 sierpnia zapraszamy do startu w tradycyjnych zawodach w Warszawie, a następnie przez siedem kolejnych dni do udziału w biegu wirtualnym. Z kolei 6 i 7 września w Krakowie zorganizujemy wielkie, dwudniowe święto pomagania, biegania i... spacerowania. Mamy nadzieję, że uda nam się pomóc kolejnym potrzebującym osobom w realizacji ich największych potrzeb i marzeń - mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

W Warszawie biegacze wystartują na terenie Lotniska Bemowo. Bieg wirtualny, który odbędzie się w dniach 1-7 września, pozwoli na udział bez względu na miejsce pobytu. Dzięki nowej aplikacji mobilnej Poland Business Run uczestnicy będą mogli rejestrować swoje wyniki, a także motywować się do regularnej aktywności fizycznej.

W kolejny weekend, czyli 6 i 7 września, biegacze spotkają się w Krakowie i rywalizować będą w 2 turach - pierwsza wystartuje w sobotę 6 września o godz. 9:30, a druga dzień później, o tej samej porze. Pozwoli to nie tylko na zwiększenie limitu zawodników, ale także na większą wygodę w strefie zmian. Każdy zawodnik sztafety będzie miał do pokonania dystans 4 km, na trasie prowadzącej wokół Błoń i w Parku Jordana.

Poland Business Run / Materiały prasowe

Wydarzenia towarzyszące

W stolicy Małopolski zaplanowano też wydarzenia towarzyszące. 6 września o godz. 13:00 odbędzie się PBR Walk, czyli spacer po trasie biegu stacjonarnego, dla tych osób, które z różnych względów nie mogą albo nie lubią biegać, ale wciąż chcą pomagać. To nowa formuła, wprowadzona w tym roku.

Z kolei 7 września - w ramach PBR Kids - do rywalizacji staną najmłodsi biegacze. Dzieci będą startowały w Parku Jordana na 3 dystansach (100-400 m) i w 3 kategoriach wiekowych (4-10 lat). Organizatorzy zapraszają również na piknik rodzinny i skorzystanie z atrakcji w miasteczku biegowym.

Dołącz do Poland Business Run 2025!

Od wielu lat największą charytatywną sztafetę biznesową w Polsce wspiera kilkudziesięciu Ambasadorów z firm i korporacji oraz ze środowiska sportowego i aktorskiego, m.in. Adam Czerwiński, Adrianna Palka, Monika Kukla, Rafał Sonik, Mateusz Janicki, Maurycy Popiel i Lidia Bogaczówna. W tym roku do tego grona dołączyła Justyna Święty-Ersetic - polska lekkoatletka specjalizująca się w biegu na 400 m, olimpijka z Londynu (2012 r.) i Rio de Janeiro (2016 r.), mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4×400 m, wicemistrzyni olimpijska w sztafecie kobiet 4×400 m z Tokio (2020 r.) oraz reprezentantka Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu (2024 r.).

Justyna Święty-Ersetic - ambasadorka biegu / Materiały prasowe