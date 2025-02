Polskie lotniska przygotowują się do zaostrzenia i zmian w sytuacji międzynarodowej - wynika z ustaleń dziennikarza RMF FM Michała Dobrołowicza. Był to główny temat spotkania, do którego doszło na początku tego tygodnia w Rzeszowie. Jedna z decyzji dotyczy wzmocnienia części wojskowej polskich lotnisk. "Musimy być gotowi na różne scenariusze" - usłyszał nasz reporter.

Samolot Boeing 747 amerykańskiej linii lotniczej Atlas Air startuje z portu lotniczego w Jasionce koło Rzeszowa, styczeń 2025 / Darek Delmanowicz / PAP

Rozmawiamy z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie podwójnego wykorzystania polskich lotnisk, zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. 15 polskich lotnisk cywilnych to jest drugie tyle, ile mamy lotnisk wojskowych. Działamy elastycznie - podkreśla w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek.

O komentarz w sprawie planów dotyczących przygotowania albo modyfikacji działania polskich lotnisk zapytaliśmy w kontekście ostatnich wydarzeń i międzynarodowych negocjacji dotyczących przede wszystkim sytuacji na terenie Ukrainy.

Co wydarzy się w części wojskowej?

W części wojskowej działać mogą huby transportowe, punkty ewakuacji, punkty pomocy, hub cargo. Musimy być gotowi na różne aktywności w tych miejscach. Kiedy ta infrastruktura będzie gotowa? To się dzieje, rozbudowa w Rzeszowie trwa, na lotnisku w Krakowie trwają procesy przygotowawcze. W Katowicach powstaje hub cargo, wraz z bocznicą kolejową, z zapasami paliwa. Takie same inwestycje, tego samego typu, są prowadzone na lotnisku we Wrocławiu. Lotnisko w Szczecinie planuje rozwój z podwójnym wykorzystaniem - zarówno do wzrostu ruchu lotniczego pasażerskiego, jak i do reakcji w czasie zagrożenia czy w czasie klęsk żywiołowych - opisuje Maciej Lasek.

Jest powiedzenie: "Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę". Musimy być gotowi na różne scenariusze. Najlepiej zadbamy o nasze bezpieczeństwo sami, we współpracy z Europą - dodaje.

Mając 15 lotnisk jesteśmy w stanie polskim siłom zbrojnym zaoferować potencjalne, dodatkowe możliwości. Ale od planów jest wojsko. Dialog między resortem obrony narodowej a nami, także lotniskami regionalnymi, trwa od pewnego czasu - zaznacza w rozmowie z RMF FM Maciej Lasek.