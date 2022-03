Miss World Karolina Bielawska, aktorzy Katarzyna Glinka, Piotr Adamczyk i Magdalena Boczarska, a także były Mister Polski Rafał Maślak – oni już wsparli łódzką fundację Happy Kids, która koordynuje akcję ewakuacji dzieci z domów dziecka w Ukrainie. Lista zaangażowanych gwiazd wydłuża się z dnia na dzień.

Miss World Karolina Bielawska zachęca do wsparcia fundacji Happy Kids, która koordynuje ewakuację dzieci z ukraińskich domów dziecka / materiały prasowe / Materiały prasowe

Aktorzy i celebryci razem z organizacją nagłaśniają problem, jakim jest ewakuacja do Polski dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej z objętej wojną Ukrainy. Ale nie tylko przywiezienie dzieci do nas jest wyzwaniem - kolejnym krokiem jest zapewnienie im należytej opieki, zwłaszcza w obliczu tego, co przeszły w związku z wojną.

Znane osoby pomagają, tworząc również zbiórki (które nierzadko sami zasilają), a także organizują wydarzania, z których dochód przekazują na wsparcie fundacji Happy Kids w ich trudnym zadaniu.

Pomóżmy dzieciom, które nie z ich winy od pierwszych dni życia są same, nie mają wsparcia i nikogo, kto się o nie zatroszczy - apelują Rafał Maślak z żoną Kamilą w jednym z swoich wpisów na Instagramie. Rafał Maślak to jedna z pierwszych, polskich gwiazd, która włączyła się w akcję pomocy najbardziej bezbronnym ofiarom wojny w Ukrainie.

Wpis Rafała Maślaka na Instagramie / materiały prasowe / Materiały prasowe

Były Mister Polski na swoim instagramowym profilu, który przyciąga ponad 350 tys. obserwujących, już czwartego dnia po inwazji Rosji na Ukrainę, apelował o pomoc dla fundacji Happy Kids. Zaznaczył tym samym, jak duża jest skala problemu: Obecnie na Ukrainie przebywa ok. 98 000 dzieci w domach dziecka i 64 000 w pieczy rodzinnej. W obliczu tego co się dzieje większość z tych bezbronnych dzieci została absolutnie sama. Ich rodzicie zastępczy, opiekunowie pozostawili je, by walczyć o ojczyznę. Razem z fundacją chcemy pomóc, jak tylko możemy.

Z dnia na dzień przybywa gwiazd zaangażowanych w pomoc. Piotr Adamczyk, który 21 marca obchodził 50. urodziny, przy tej okazji poprosił o prezenty w postaci wsparcia łódzkiej Fundacji. W zasadzie nie lubię celebrować urodzin. Jest tyle innych, fajnych powodów do świętowania. Tym razem jednak zapragnąłem prezentów. Zróbcie mi tę przyjemność i zasilcie urodzinową zbiórkę na rzecz Fundacji Happy Kids. Mają teraz pod swoją opieką mnóstwo dzieci ewakuowanych z Ukrainy, a także dzieci w regularnej pieczy zastępczej. Trzeba im zapewnić jak najpiękniejszą i najlepszą codzienność, zatem poproszę Was o taki prezent - napisał Adamczyk.

Prośba aktora Piotra Adamczyka o wyjątkowy prezent / materiały prasowe / Materiały prasowe

Aktor wraz z żoną Karoliną Szymczak - która na co dzień mieszka w USA i tam spełnia się jako aktorka - na swoim Facebooku i Instagramie regularnie udostępniają informacje m.in. na temat możliwych form wsparcia Fundacji. Jedną z nich jest oficjalna zbiórka na siepomaga.pl czy przekazanie 1% podatku podopiecznym Organizacji. Oprócz tego Piotr Adamczyk wraz z aktorką Magdaleną Boczarską przygotowują spot promocyjny dla Fundacji, za którego scenariusz obydwoje odpowiadają.

Wsparcia Organizacji udzieliła również Karolina Bielewska, która niedawno zdobyła tytuł najpiękniejszej kobiety świata. W pomoc zaangażowała się także Katarzyna Glinka i zachęciła do tego koleżanki i kolegów ze spektaklu "La Bombe". Aktorzy przedstawienia: Katarzyna Glinka, Anna Czartoryska-Niemczycka, Sylwia Alicja Juszczak, Maria Wieczorek, Karolina Sawka, Radosław Pazura, Sambor Czarnota, Michał Rolnicki oraz Wojciech Błach Zdecydowali, że przeznaczą część wpływów ze swojej trasy teatralnej na rzecz fundacji Happy Kids. Zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone na akcję ewakuacyjną dzieci z pieczy zastępczej z Ukrainy.

Inne gwiazdy, które zdecydowały się pomóc podopiecznym Fundacji to m.in.: Katarzyna Błażejewska wraz z mężem Maciejem Stuhrem czy Olga Bołądź. Oprócz tego w pomoc czynnie zaangażował zespół spektaklu "Klimakterium i już", a także śpiewacy operowi Teatru Wielkiego w Łodzi: Bernadetta Grabias, Patrycja Krzeszowska i Grzegorz Szostak.

Fundacja Happy Kids jako jedna z pierwszych organizacji rozpoczęła ewakuację dzieci z domów dziecka i piecz zastępczych w Ukrainie. Do tej pory, dzięki jej pomocy udało się bezpiecznie przetransportować do Polski blisko 1500 dzieci. Partnerem fundacji w ewakuacji jest United Nations Global Compact Network Poland. To inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, skupiająca zrównoważony biznes, która zarówno mobilizuje podmioty z sektora prywatnego do udzielania pomocy w perspektywie długofalowej, jak i reaguje w bieżących sytuacjach kryzysowych.

Teraz przed organizacją wyzwanie w postaci zapewnienia niezbędnego wsparcia organom samorządowym i wojewódzkim oraz bezpośrednio dzieciom i ich opiekunom, by udzielić nowym podopiecznym odpowiednie warunki. Chodzi nie tylko o zakwaterowanie, wyżywienie czy ubrania, ale również leki, pomoc i opiekę specjalistów, część z dzieci jest niepełnosprawna.

Aby wesprzeć fundację Happy Kids, można wpłacać środki poprzez zbiórki:

https://www.siepomaga.pl/sieroty-ukrainy

https://www.indiegogo.com/projects/evacuation-of-orphaned-children-from-ukraine#/

https://happykids.donateo.pl

https://pomagam.pl/tcc_friends_ukraine

przekazując swój 1% podatku KRS 0000133286

wpłacając darowizny na konta bankowe: