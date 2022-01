Samar i jej rodzina przyjeżdżają do małego miasteczka w Ameryce i wynajmują tam dom, jednak nie wszyscy przyjmują ich z otwartymi ramionami. To punkt wyjścia scenariusza spektaklu teatralnego, który od marca będzie można zobaczyć na deskach Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Dyrektor placówki podkreśla, że temat jest szczególnie aktualny "w kontekście tego, co dzieje się aktualnie na naszej wschodniej granicy".

