W rejonie przygranicznym z Białorusią znaleziono zwłoki trzech osób. To, jak informuje rzeczniczka straży granicznej ppor. Anna Michalska, najprawdopodobniej nielegalni imigranci. Dziś też przy granicy z Litwą znaleziono grupę trzech Irakijczyków. Jeden z nich nie żył. Wszystko wskazuje na to, że zmarł z wychłodzenia.

Funkcjonariusz straży granicznej na zdjęciu ilustracyjnym / Darek Delmanowicz / PAP

W niedzielę w trzech różnych miejscach przygranicznych z Białorusią znaleziono zwłoki trzech osób.

"Wszystko wskazuje na to, że są to najprawdopodobniej nielegalni imigranci" - potwierdziła rzeczniczka straży granicznej ppor. Anna Michalska, odsyłając jednocześnie po więcej informacji do prokuratury.

Wcześniej Michalska poinformowała, że w sobotę straż graniczna odnotowała na granicy polsko-białoruskiej rekordową liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy. "Było ich aż 324. Wszystkim próbom strażnicy graniczni zapobiegli" - podkreśliła.

Śmiertelna ofiara tuż przy granicy z Litwą

Tymczasem dziennikarz RMF FM Roch Kowalski donosi, że w Gibach na Podlasiu odnaleziono grupę trojga obywateli Iraku. Miały ich wypatrzeć osoby postronne.

Irakijczycy przebywali na Podlasiu około 10 kilometrów od granicy z Litwą. To prawdopodobnie stamtąd przedostali się na terytorium Polski.

Nie wiadomo, jak długo błąkali się po okolicznych lasach.

Wskutek skrajnego wychłodzenia jedna osoba zmarła. Pozostałe dwie zostały przetransportowane do szpitali.

Teren, na którym się znajdowali, nie jest objęty stanem wyjątkowym.

Ten został wprowadzony na 30 dni od 2 września w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, w części województw podlaskiego i lubelskiego.