​11 kwietnia obchodzimy wyjątkowe święto - Polski Dzień Radia. To medium, które od prawie wieku nieprzerwanie towarzyszy Polakom w ich codziennym życiu, dostarczając informacji, rozrywki, ale i edukacji.

11 kwietnia Polski Dzień Radia /

Historia tego święta sięga roku 1923, kiedy to Stowarzyszenie Radiotechników Polskich złożyło podpis pod dokumentem zawierającym opinie do ustawy radiotelegraficznej. Był to pierwszy krok na drodze do uruchomienia regularnych transmisji radiowych w Polsce. Chociaż na pierwszą próbną audycję radiową musieliśmy poczekać jeszcze dwa lata, to właśnie 1 lutego 1925 roku, datę jej nadania, uznaje się za symboliczny początek polskiej radiofonii.

Współczesne radio w Polsce to medium o ogromnym zasięgu i popularności. Audytorium radia liczy sobie aż 25 milionów słuchaczy tygodniowo, z czego blisko 19 milionów to codzienni użytkownicy. Radio nie zna granic wiekowych, ciesząc się uznaniem zarówno wśród dorosłych, jak i najmłodszych. Szczególnie wśród osób w wieku 40-59 lat radio ma swoich wiernych fanów, gdzie blisko 88 proc. deklaruje regularne słuchanie. Ale nawet wśród najmłodszych słuchaczy, popularność radia przekracza 75 proc.

Polacy spędzają z radiem znaczną część dnia, średnio przekraczając 4 godziny dziennie. Co więcej, aż 28% słuchaczy to tzw. heavy userzy, dla których radio jest nieodłącznym elementem dnia, towarzyszącym im przez ponad 6 godzin. Słuchalność radia utrzymuje się na wysokim poziomie przez cały dzień, obalając stereotyp, jakoby było to medium popularne tylko o poranku. Dopiero wieczorem, po godzinie 16:00, zasięg radia zaczyna maleć, ustępując miejsca telewizji.

Polski Dzień Radia to święto obchodzone przez wszystkie stacje radiowe w kraju, które jednoczy się pod sztandarem porozumienia I LOVE RADIO. Inicjatywa ta, wspierana przez największe grupy radiowe w Polsce, w tym Grupę RMF, Grupę Eurozet, Grupę ZPR Media SA oraz Polskie Radio, ma na celu promowanie radia jako medium. Działania porozumienia koncentrują się na edukacji i promocji radia, zarówno wśród słuchaczy, jak i w branży reklamowej, wykorzystując do tego celu platformę www.iloveradio.pl.