W poniedziałek 14 marca nadane zostaną dwa specjalne Bloki Charytatywne na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy. Wyemituje go wspólnie 168 stacji radiowych: ogólnopolskich, ponadregionalnych i lokalnych, działających w ramach porozumienia I Love Radio.

Blok może dotrzeć nawet do ponad 8 mln Polaków - zasięg 168 stacji biorących udział w akcji w poniedziałkowych pasmach 9:00-10:00 i 14:00-15:00 to 8,3 mln osób, a ich łączny udział w czasie słuchania wynosi 74%. Spoty wyemitują: RMF FM, RMF MAXXX, RMF Classic, Radio ZET, Antyradio, Meloradio, Chillizet, Radio ESKA, Radio VOX FM, Radio SuperNova, Radio Plus, ESKA Rock, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio, TOK FM, Radio GRA, Radio 90 i Radio Jura.

Stacje radiowe należące do czterech grup radiowych: Grupy Eurozet, Grupy Radiowej Agory, Grupy RMF i Grupy ZPR Media SA przekazały na rzecz akcji w sumie 360 sekund swojego czasu reklamowego. Całkowity przychód ze sprzedaży spotów-cegiełek (każdy kosztuje 20 tys. zł) zostanie przekazany Polskiej Misji Medycznej, która od ponad 20 lat zajmuje się pomocą humanitarną i rozwojową na całym świecie. Aktualnie prowadzi zbiórkę środków na pomoc Ukrainie. Głównym celem jest pilna odpowiedź na potrzeby mieszkańców w obszarach dotkniętych działaniami zbrojnymi.

We współpracy z Polskim Zespołem Humanitarnym w najbliższych dniach zostaną zakupione najpotrzebniejsze środki medyczne, niezbędne do zapewnienia pilnej pomocy mieszkańcom strefy dotkniętej atakami, a następnie przetransportowane z Polski. Wśród zakupionych produktów znajdą się m.in. opatrunki hemostatyczne, hydrożelowe, okluzyjne i wentylowe, gaziki jałowe, opaski elastyczne i szyny Kramera. Potrzeby zostały ustalone we współpracy z organizacjami partnerskimi obecnymi na miejscu.

I Love Radio to wspólna akcja czterech grup radiowych, której celem jest popularyzacja radia w Polsce. Jej działania koncentrują się na stronie www.iloveradio.pl - platformie wiedzy o rynku i reklamie radiowej oraz akcjach promocyjnych i edukacyjnych na rzecz radia.

Dodatkowo porozumienie I Love Radio co roku emituje Charytatywny Blok Reklamowy, który można usłyszeć 11 kwietnia, kiedy to obchodzony jest Polski Dzień Radia. Przez 5 lat trwania akcji zebrano już 420 tys. zł dla dzieci z wadami słuchu.

Projekt I Love Radio tworzą, na co dzień konkurujący ze sobą, nadawcy radiowi: Grupa Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i Grupa ZPR Media SA.

