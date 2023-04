11 kwietnia radiowcy w całym kraju świętują Polski Dzień Radia. Z tej okazji mamy dla Was zestawy radiowych gadżetów RMF FM i I LOVE RADIO.

/ RMF FM

Radio jest jednym z najpopularniejszych mediów w Polsce. W 2022 roku - jak wynika z ostatnich danych - codziennie gromadziło 19,5 mln słuchaczy, czyli blisko 2/3 osób w wieku 15-75 lat. Co najmniej raz w tygodniu odbiorniki włącza 87% Polaków, co daje 25,9 mln osób. To jedna z najwyższych słuchalności w Europie.

Najwięcej słuchaczy włącza radio w samochodzie, codziennie to aż 11,6 mln osób - już czwarty rok z rzędu jest to najpopularniejsze miejsce słuchania. Na kolejnych miejscach plasują się dom (9,5 mln) i praca (3,8 mln).

Radia słucha się stale przez cały dzień - od wczesnych godzin porannych po popołudniowe, w 2022 roku średnio przez 4 godz. i 14 minut dziennie. Wyraźny peak poranny widać w dni powszednie o godz. 8.00. Ale aż do 15.00 słuchalność utrzymuje się na poziomie powyżej 25%. Tutaj możesz pobrać "Raport RADIO 2022".

Love Radio to wspólna akcja czterech grup radiowych, której celem jest popularyzacja radia w Polsce. Jej działania koncentrują się na stronie www.iloveradio.pl - platformie wiedzy o rynku i reklamie radiowej oraz akcjach promocyjnych i edukacyjnych na rzecz radia.

Dodatkowo porozumienie I Love Radio co roku emituje Charytatywny Blok Reklamowy, który można usłyszeć 11 kwietnia, kiedy to obchodzony jest Polski Dzień Radia. Przez 5 lat trwania akcji zebrano już 420 tys. zł dla dzieci z wadami słuchu.

Projekt I Love Radio tworzą, na co dzień konkurujący ze sobą, nadawcy radiowi: Grupa Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i Grupa ZPR Media SA.