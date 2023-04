Wołomińska prokuratura postawiła sportsmence Zofii K. zarzut oszustwa – informuje Onet. Portal ustalił, że chodzi o możliwe nieprawidłowości przy próbie przejęcia przez znaną windsurferkę mieszkania w centrum Warszawy, które wcześniej należało do jej ojca.

Oprócz Zofii K. zarzut niedopełnienia obowiązków miał usłyszeć także jej notariusz.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Sprawa jest w toku — powiedziała Onetowi prok. Katarzyna Skrzeczkowska z wołomińskiej prokuratury.

Według nieoficjalnych informacji portalu prokuratura podejrzewa, że polska medalistka nielegalnie weszła w posiadanie mieszkania w centrum Warszawy.

Lokal wcześniej należał do jej ojca, który przed śmiercią miał przepisać go na nią. Prokuratura przypuszcza jednak, że stan zdrowia mężczyzny w chwili przekazywania mieszkania nie pozwalał na to, aby mógł on podjąć taką decyzję w świadomy sposób.

Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa miała zawiadomić córka mężczyzny z drugiego małżeństwa. Uważa ona, że również ma prawo ubiegać się o mieszkanie po zmarłym ojcu.

Zofia K. odmówiła dziennikarzom komentarza w tej sprawie, przekazała jedynie, że sprawa ma "charakter rodzinny".