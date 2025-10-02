Już w marcu 2026 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się podwyżek swoich świadczeń. Jednak prognozowana waloryzacja będzie niższa niż w poprzednich latach, co przełoży się na niewielki wzrost emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia i kto zyska najwięcej?

/ Shutterstock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, że od 1 marca 2026 roku emerytury i renty zostaną podniesione. Wynika to z corocznej waloryzacji, która jest obowiązkowa i regulowana ustawowo. W przyszłym roku wskaźnik waloryzacji ma wynieść 4,9 proc., co jest najniższym poziomem od kilku lat. Dla porównania, w 2025 roku wskaźnik ten wynosił 5,5 proc.

Inflacja i wzrost wynagrodzeń

Niższa waloryzacja to efekt spadku inflacji oraz umiarkowanego wzrostu wynagrodzeń. Ostateczna wysokość podwyżek zostanie potwierdzona na początku 2026 roku, po ogłoszeniu oficjalnych danych dotyczących inflacji i płac.

Niższy wskaźnik waloryzacji oznacza, że wzrost świadczeń nie będzie tak odczuwalny, jak w latach poprzednich. Wielu emerytów może poczuć rozczarowanie, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia. Z drugiej strony, stabilizacja inflacji może wpłynąć na poprawę realnej wartości świadczeń.

Ile wyniesie podwyżka emerytur?

Minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto, wzrośnie w marcu 2026 roku o około 92 zł i osiągnie poziom 1970,90 zł brutto. Taki sam wzrost obejmie również tzw. trzynastki i czternastki, czyli dodatkowe świadczenia wypłacane seniorom.

Wyższe świadczenia odczują osoby pobierające emerytury zbliżone do średniej krajowej. Przykładowo:

Emerytura w wysokości 2,5 tys. zł brutto wzrośnie do około 2,6 tys. zł,

Emerytura 3 tys. zł - do około 3140 zł,

Emerytura 4 tys. zł - do prawie 4,2 tys. zł.

Chociaż wzrosty nie są duże, w skali roku niektórzy seniorzy mogą zyskać nawet ponad 4400 zł więcej.

Koszty waloryzacji dla budżetu państwa

Rząd przyjął już projekt ustawy budżetowej na 2026 rok, w którym przewidziano środki na waloryzację emerytur i rent. Według szacunków Ministerstwa Finansów, koszt tej operacji wyniesie około 22 miliardy złotych.