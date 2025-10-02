W okolicach Szczecina doszło wczoraj do groźnego incydentu. Rzecznika MSWiA Karolina Gałecka przekazała dzisiaj po południu, że rosyjski kuter na 20 minut zatrzymał się w okolicach rurociągu z gazem. Interweniować musiała straż graniczna.

Port w Szczecinie. Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Do incydentu doszło około 6:30. Straż graniczna, korzystając z systemów obserwacyjnych, zauważyła rosyjski kuter płynący w kierunku Rosji. W pewnym momencie jednostka znalazła się w bardzo bliskiej odległości od gazociągu - przez około 300 metrów dryfowała w jego pobliżu. Około godziny 6:30 kuter zatrzymał się na około 20 minut w rejonie rurociągu.

Straż graniczna nawiązała kontakt radiowy z załogą jednostki i wydała polecenie natychmiastowego opuszczenia tego obszaru. Załoga zastosowała się do instrukcji, a sytuacja zakończyła się bezpiecznie. Teren wokół gazociągu jest cały czas monitorowany przez służby - poinformowała Karolina Gałecka.

Podkreślam, że w takich przypadkach służby MSWiA reagują niezwłocznie i skutecznie, współpracując ze sobą i podejmując odpowiednie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury - dodała.

Sprawę skomentował na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że w takich i podobnych sytuacjach musimy być "bardzo rozważni, interweniować stanowczo, ale z głową".

Wicepremier podkreślił, że polskie służby muszą monitorować również flotę cieni, czyli sieć statków, często należących do niejasnych podmiotów i pozbawionych ubezpieczenia, wykorzystywanych m.in. przez Rosję do obchodzenia międzynarodowych sankcji gospodarczych.

Musimy monitorować i monitorowane są również te statki, które należą do floty cieni, które budzą jakiekolwiek podejrzenia. Czynią to następujące jednostki: straż graniczna, Centrum Operacji Morskich pod dowództwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i oczywiście Centrum Operacji Powietrznych - wyliczał. Jak dodał, do incydentów, m.in. w obszarze polskich wód terytorialnych, dochodzi "każdego dnia".



Tusk o incydencie

Wcześniej o incydencie na Morzu Bałtyckim informował Donald Tusk. Premier podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Danii wziął udział w panelu razem z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Wezwał do pozbycia się złudzeń. Musimy położyć kres tego typu iluzjom. Pierwszą iluzją było i jest to, że nie ma wojny. Niektórzy z nas lubią tę definicję, taką jak pełna agresja, incydenty lub prowokacja. Nie, to wojna. Nowy rodzaj wojny, bardzo złożony, ale to wojna - podkreślił premier zwracając uwagę na tzw. rosyjską flotę cieni.

Otrzymałem wiadomość z Warszawy. Mamy kolejny incydent w pobliżu portu w Szczecinie - powiedział. To są rosyjskie jednostki i tak naprawdę mamy nowe incydenty w naszym regionie i na Morzu Bałtyckim co tydzień, prawie każdego dnia. Atak lub prowokacja z udziałem dronów była najbardziej spektakularna, jeśli chodzi o stronę polską. Ale tak naprawdę mamy podobne prowokacje również każdego dnia na naszej granicy z Białorusią - dodał Tusk.