Polska Izba Turystyki apeluje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o aktualizację ostrzeżeń dotyczących wakacyjnych podróży. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM - wieczorem Izba zrzeszająca biura podróży wysłała w tej sprawie pismo do resortu. W piśmie jest informacja, że dzisiaj sytuacja na Bliskim Wschodzie jest inna niż jeszcze tydzień temu, bo jest bezpieczniej. I dlatego Polska Izba Turystyki apeluje o uaktualnienie treści ostrzeżeń.

/ Shutterstock

Najnowsze pismo PIT dotyczy przede wszystkim wyjazdów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Kataru i do Omanu.

Polska Izba Turystyki przekonuje, że rośnie poziom bezpieczeństwa w tych krajach. Podaje też konkretne przykłady.

W piątek wiele linii lotniczych wznowiło loty do Kataru. Przestrzeń powietrzna nad tym krajem w tym tygodniu została ponownie otwarta.

Podobna sytuacja dotyczy Omanu. Tam ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń. Do Omanu coraz więcej Polaków lata na wakacje, podobnie jak do Dubaju albo z przesiadką w Dubaju.

Właśnie dlatego biura podróży proszą o ponowną analizę ostrzeżeń tak, by nie zawyżały poziomu ryzyka i nie zniechęcały do podróży tam, gdzie jest to obecnie bezpieczne.

"Z dostępnych i wiarygodnych źródeł wynika, że aktualny stan bezpieczeństwa w tych krajach nie uzasadnia utrzymywania ostrzeżeń opartych na sytuacji z okresu największego napięcia geopolitycznego w regionie. Przykładowo, 27 czerwca br. linie Qatar Airways opublikowały komunikat potwierdzający wznowienie operacji lotniczych po czasowym wstrzymaniu, a zarząd Dubai Airports poinformował trzy dni temu o powrocie lotniska do pełnej przepustowości, przy jednoczesnym zapewnieniu, iż bezpieczeństwo i komfort podróżnych oraz załóg pozostają priorytetem" - czytamy w komunikacie.

"W przypadku Kataru, przestrzeń powietrzna została ponownie otwarta w nocy z 23 na 24 czerwca. Qatar Airways wznowiły operacje, wskazując na stopniową normalizację sytuacji, pomimo pewnych opóźnień. Mimo to nadal funkcjonują komunikaty MSZ, w których utrzymywana jest informacja o możliwości zamknięcia przestrzeni powietrznej i ograniczenia ruchu lotniczego - co nie odzwierciedla obecnego stanu faktycznego. Również w kontekście Omanu, którego przestrzeń powietrzna pozostaje otwarta, a ruch lotniczy odbywa się bez zakłóceń - co potwierdzają dane z portalu FlightRadar24 - aktualne ostrzeżenia wydają się zawyżać poziom ryzyka, uwzględniając sytuację w krajach sąsiednich, mimo że te zostały już zażegnane" - dodają autorzy komunikatu z Polskiej Izby Turystyki.

"Utrzymywanie nieaktualnych bądź nieprecyzyjnych komunikatów wpływa niekorzystnie na decyzje zakupowe podróżnych i ma bezpośrednie przełożenie na obroty touroperatorów - można przeczytać w komunikacie Polskiej Izby Turystyki.

Pełną treść pisma Polskiej Izby Turystyki można znaleźć TUTAJ>>>