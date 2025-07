Korea Południowa szkoli u siebie 70 żołnierzy z Polski i pięciu innych państw. Czterotygodniowy program dotyczy obsługi haubic K9 i czołgów K2 - przekazała w piątek południowokoreańska armia.

Polscy żołnierze szkolą się w Korei Południowej / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W szkoleniu, które zakończy się 25 lipca, uczestniczą także wojskowi z Australii, Egiptu, Rumunii, Turcji i Wietnamu.

Program obejmuje obsługę i konserwację haubic samobieżnych K9 i wersji podstawowych czołgów K2, a także ćwiczenia w zakresie ostrzału i manewrowania, prowadzone wspólnie z południowokoreańskimi odpowiednikami.

Armia Korei Południowej zapowiedziała, że w październiku przeprowadzi kolejną rundę szkolenia, która obejmie haubice K9, czołgi K2 oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Chunmoo, w celu zaznajomienia zagranicznych wojsk z południowokoreańskim uzbrojeniem.

Szesnastu polskich żołnierzy odbyło już w maju dwutygodniowe szkolenie z obsługi systemu rakietowego Chunmoo.

Agencja Yonhap zwraca uwagę, że haubice K9 i czołgi K2 stanowią kluczowe uzbrojenie, wspierające dążenia Korei Południowej do umocnienia jej pozycji na globalnym rynku obronnym. Kraj ten zamierza osiągnąć 5-procentowy udział w rynku do 2027 r. i stać się czwartym co do wielkości eksporterem broni na świecie.

Dziewięć państw, w tym Turcja, Polska i Egipt, nabyły haubice K9.

Pod koniec lipca 2022 roku Polska i Korea Południowa zadeklarowały strategiczne partnerstwo w dziedzinie zbrojeń. Oprócz armatohaubic K9, polski rząd zakupił w Republice Korei czołgi K2, lekkie samoloty bojowe FA-50 oraz wyrzutnie Homar-K, czyli spolonizowaną wersję systemu rakietowego Chunmoo.