Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie użycia gazu łzawiącego wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbary Nowackiej podczas jednego z listopadowych protestów na ulicach Warszawy - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Parlamentarzystka złożyła zawiadomienie w tej sprawie, bo została spryskana przez funkcjonariusza gazem, choć pokazała mu swoją legitymację poselską.

Barbara Nowacka na demonstracji 28 listopada 2020 r. w Warszawie / Andrzej Lange / PAP

Śledczy twierdzą, że działania funkcjonariusza nie noszą znamion przestępstwa. Ta argumentacja jest nie do przyjęcia dla posłanki i jej prawniczki. Mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, komentując to rozstrzygnięcie, już zapowiedziała zażalenie. Według niej, w tej sprawie powinno być wszczęte śledztwo, by można zebrać wystarczający materiał dowodowy - np. przesłuchać policjantów. Takie przesłuchania są możliwe jedynie w śledztwie, a nie w postepowaniu sprawdzającym, w którym prokuratorzy opierają się tylko na zawiadomieniu.

Po incydencie policja opublikowała nagranie, na którym - według funkcjonariuszy - widać, jak Nowacka ignoruje wezwania policjantów i pcha się w szyk, wyciągając rękę "przed samą twarz jednego z nich". Posłanka stanowczo temu zaprzeczyła.

Prokuratura podjęła decyzję ws. Barbary Nowackiej po blisko 5 miesiącach. Wciąż nie zakończyła natomiast postępowań sprawdzających w sprawie posłanki Magdaleny Biejat - także spryskanej gazem - oraz w sprawie użycia pałek teleskopowych wobec demonstrantów przez funkcjonariuszy z Biura Operacji Antyterrorystycznych.