"Policjant widział stojącą koło blokady kobietę, osobę 170 cm wzrostu, nieuzbrojoną. To nie jest powód do rozpylenia jej dwukrotnie gazu w oczy, bez względu na to, czy ma legitymację poselską, prasową, czy cokolwiek innego" - przyznała w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim Barbara Nowacka, komentując sobotni incydent z jej udziałem, który miał miejsce podczas protestu Strajku Kobiet w Warszawie. Posłanka Koalicji Obywatelskiej zaprzecza także wersji wydarzeń, jaką przedstawiła wczoraj stołeczna policja. Według służb, to Nowacka miała "pchać się w szyk mundurowych". "Chciałabym mieć tyle siły, żeby przepchnąć tarczę zwartego kordonu" - powiedziała działaczka, informując, że do tej pory nikt nie odezwał się do niej w celu wyjaśnienia sprawy.

Barbara Nowacka / Andrzej Lange / PAP

W Warszawie odbył się w sobotę kolejny protest Strajku Kobiet wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Organ uznał przepis o aborcji ze względu na wady płodu za niekonstytucyjny. W manifestacji uczestniczyła Barbara Nowacka. Posłanka Koalicji Obywatelskiej w trakcie interwencji poselskiej została spryskana gazem. Wymagała pomocy medyków.



Na zamieszczonych w mediach społecznościowych przez Nowacką zdjęciach widać, jak działaczka wyciąga legitymację poselską w stronę funkcjonariusza policji, po czym ten spryskuje ją gazem.



Nieatakujący, nieagresywny człowiek, znaczniej mniejszy, otoczony przez kordon policji nie stwarza żadnego zagrożenia. Jeżeli chciał coś zrobić (policjant - przyp. red.), to trzeba było mnie znieść, zepchnąć, powiedzieć, żebym się odsunęła, a nie wrzeszczeć coś, potem pryskać gazem, zanim człowiek zdąży zareagować - tak Barbara Nowacka komentowała w rozmowie z RMF FM całe sobotnie zajście dziś rano. W jej opinii działanie mundurowego było nieuzasadnione bez względu na jej status.

Inną wersję wydarzeń przedstawia natomiast stołeczna policja. Jej rzecznik Sylwester Marczak na wczorajszej konferencji prasowej twierdził, że posłanka "wpychała legitymację w twarz policjanta" i z tej perspektywy funkcjonariusz "nie miał możliwości zobaczyć, co pani poseł pokazała".



Interwencja poselska nie polega na tym, by utrudniać działania policji. Zachęcamy, by posłowie rejestrowali to, co robią policjanci i zgłaszali ewentualne łamanie prawa - mówił Marczak.



Policjant nie musi wiedzieć, czy ma do czynienia z posłem. Musi wiedzieć, że ma do czynienia z osobą, która nie jest ani agresywna, ani groźna. Nie chodzi o to, że ja jestem posłanką, chodzi o to, że nikt nie ma w ogóle prawa takiego użycia gazu, z takiej odległości prosto w twarz, komuś kto jest nieagresywny - tłumaczyła z kolei dziś posłanka.



W relacji mundurowych wynikało, że policjant "użył ręcznego miotacza gazu krótko" wyłącznie wobec Nowackiej, która ich zdaniem "sprawiała wrażenie, że chce przedostać się przez kordon".







Policja opublikowała także nagranie, na którym - według funkcjonariuszy - widać, jak Nowacka ignoruje wezwania policjantów i pcha się w szyk, wyciągając rękę "przed samą twarz jednego z nich". Posłanka stanowczo temu zaprzeczyła.



Strasznie ciężko jest mi uwierzyć, że znalazłam w sobie tyle siły, żeby przepchnąć większego ode mnie faceta jego plastikową tarczą, którą mnie przepychał i go po prostu zaatakować kawałkiem plastiku przy użyciu jednej ręki. To jest jakieś pogranicze absurdu. Chciałabym mieć tyle siły, żeby przepchnąć tarczę zwartego kordonu - przyznała Barbara Nowacka.

Czasami kobiety słyszą, że były źle ubrane, czasami, że nie powinno ich tam być, to nie jest ich miejsce. To jest stały system przemocy i opresji wobec kobiet, że nie powinnam być na demonstracji, no bo nie wiadomo co - dodała.

Co dalej?

Rzecznik stołecznej policji zapowiedział wczoraj, że "sprawa zostanie wyjaśniona". Barbara Nowacka jednak przekazała, że do tej pory nie odezwała się do niej jeszcze ani policja, ani marszałek Sejmu.



Nic się nie wydarzyło. Rozumiem, że ten strach, że wchodząc do budynku mogę zatrząść jego posadami i się gmach zawali albo samym oddechem zabić pana komendanta spowodował, że nikt się do mnie nie odezwał. Oni (policja - przyp. red.) wyłącznie przez media się porozumiewają - powiedziała nam Nowacka. Na pytanie, czy kontaktowała się z nią marszałek Sejmu Elżbieta Witek Nowacka odpowiedziała: Również ta część aparatu pisowskiej władzy się ze mną nie kontaktuje. Pani marszałek jeszcze nie znalazła czasu, żeby zainteresować się mną.



Posłanka poinformowała również, że rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie sobotniego incydentu.



Tylko muszę mieć gotowe pisma i decyzje. One muszą być też zarówno moimi osobistymi decyzjami, jak i tymi podjętymi we współpracy i w porozumieniu z klubem - poinformowała posłanka.