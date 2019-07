Mężczyzna podejrzewany o potrącenie we Wrocławiu interweniującego funkcjonariusza został zatrzymany przez policję w piątek. Jak się okazało, 21-letni mieszkaniec stolicy Dolnego Śląska niedawno został zwolniony z więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

W czwartek we wrocławskiej dzielnicy Ołbin policjanci próbowali zatrzymać samochód. Kierowca ruszył z impetem i potrącił jednego z funkcjonariuszy. Drugi z policjantów oddał strzały ostrzegawcze.

W piątek kierowca samochodu został zatrzymany przez policję. To 21-letni mieszkaniec stolicy Dolnego Śląska, który był wcześniej karany za kradzieże - poinformował Dariusz Rajski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Podejrzany niedawno opuścił zakład karny.



Życie potrąconego policjanta nie jest zagrożone - został już wypisany ze szpitala.



Za czynną napaść na policjanta może grozić do 12 lat pozbawienia wolności.