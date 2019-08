32-letni policjant z komendy wojewódzkiej policji w Łodzi z zarzutem wyłudzenia pieniędzy. Zbierał pieniądze na chorego syna, oszukał ponad 100 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

32-letni policjant zbierał w sierpniu pieniądze na chorego syna, który, jak się okazało, jest całkowicie zdrowy. Chodzi o kwotę ponad 9 tys. zł, poszkodowanych zostało ponad 100 osób.

Policjant wyłudził pieniądze od słuchaczy kursu podstawowego i pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Policjantowi postawiono zarzut oszustwa - częściowo przyznał się do winy. Za popełnione czyny 32-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Zatrzymany policjant musiał też wpłacić 5 tys. zł poręczenia majątkowego, został on również objęty dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.