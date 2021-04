Kobieta zatrzymana przez policję w niedzielę w trakcie nielegalnej demonstracji w Głogowie na Dolnym Śląsku usłyszała zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Mundurowi ujawnili ponadto, że wcześniej była ona już notowana za m.in. stosowanie gróźb karalnych.

Screen z filmu na Twitterze / Twitter

W niedzielę w Głogowie odbył się nielegalny protest, w którym uczestniczyło około 200 osób sprzeciwiających się obostrzeniom epidemicznym. Było to kolejne tego typu zgromadzenie w tym mieście w ostatnim czasie i kolejna z tym związana akcja policji.

Podczas protestu mundurowi interweniowali m.in. wobec jednej z kobiet, a film z tego zdarzenia trafił do sieci. Na fragmencie nagrania widać jak policjant uderza kobietę pałką, łapie ją za szyję i przewraca na ziemię.

Podczas nielegalnego zgromadzenia policja wystawiła 32 mandaty i 101 wniosków o ukaranie do sądu. Zatrzymano sześć osób, a wylegitymowano 196. Trzy osoby - kobietę i dwóch mężczyzn - zatrzymano z powodu agresywnego zachowania wobec policji.



W poniedziałek dolnośląska policja w mediach społecznościowych opublikowała film, na którym widać, co działo się tuż przed interwencją. Na nagraniu słychać m.in. jak kobieta obraża policjanta.



Dowiedz się więcej: Kobieta bita pałką. Policja publikuje nagranie z Głogowa

Są zarzuty

Rzecznik dolnośląskiej policji Kamil Rynkiewicz poinformował w komunikacie, że zatrzymana kobieta usłyszała zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności policjantów.



"Zatrzymana nie ustawała w kierowaniu agresji słownej również w trakcie doprowadzania do radiowozu. Cała trójka podejrzana jest o znieważenie funkcjonariuszy publicznych. Dodatkowo zatrzymana podejrzana jest o to, iż działając w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania czynności służbowej polegającej na jej zatrzymaniu, szarpała za mundur oraz odpychała go, a także naruszała nietykalność cielesną" - napisano w komunikacie.



Rzecznik dodał, że w związku z użyciem środków przymusu bezpośredniego zatrzymane osoby przebadano pod kątem posiadania obrażeń. Przeprowadzone badanie ich jednak nie wykazało.

Zatrzymani byli znani policji

W komunikacie czytamy ponadto, że "zatrzymana kobieta oraz jeden z mężczyzn w przeszłości byli już notowani za znieważenie funkcjonariusza, stosowanie gróźb karalnych oraz uszkodzenie mienia".



"Zatrzymana ma na swoim koncie także udział w bójce, natomiast zatrzymany mężczyzna kradzież, wymuszenie rozbójnicze oraz spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu" - głosi komunikat.



Kamil Rynkiewicz dodał, że jak w każdym przypadku użycia środków przymusu bezpośredniego, również i w tym przebieg całej sytuacji jest obecnie drobiazgowo analizowany.



W niedzielę wieczorem policja poinformowała na Twitterze, że Komendant Główny Policji polecił, aby oficerowie Biura Kontroli KGP szczegółowo wyjaśnili podstawy, zasadność i okoliczności związane z tą interwencją.

/RMF FM Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.