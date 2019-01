Bydgoska policja szuka świadków zbrodni sprzed 21 lat. W październiku 1997 roku w miejscowości Łagiewniki, w powiecie włocławskim, zamordowana została 76-letnia kobieta. Do sprawy wrócili po latach funkcjonariusze z Archiwum X Wydziału Kryminalnego w Bydgoszczy.

Do dziś nie wiadomo, kto i dlaczego zamordował 76-letnią Stanisławę Rybkę. Policja liczy, że po ponad dwóch dekadach, uda się dotrzeć do świadków w tej sprawie.

Zwłoki kobiety zostały znaleziono 10 października 1997 roku w lesie, nieopodal domu, w którym mieszkała. W toku prowadzonego przed laty śledztwa ustalono, że kobieta około 7:30 poszła do sklepu, w centrum wsi. Droga z jej domu do sklepu wiodła przez las. To tam właśnie kobieta została zaatakowana i, jak wykazały badania, uduszona. W toku śledztwa nie wykluczono, że motywem działania sprawcy był rabunek, gdyż nie znaleziono przy ofierze, ani pieniędzy, ani sakiewki, którą miała - mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Jak dodaje, mimo przesłuchania wielu osób, zabezpieczenia śladów i dowodów, nie udało się ustalić, kto jest zabójcą.

Od kilku tygodni akta tej sprawy analizowane są przez specjalistów z policyjnego Archiwum X. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że istnieje świadek, nawet bezpośredni, tej zbrodni, do którego nie udało się do tej pory dotrzeć. Stąd apel do osób, które pamiętają sprawę zabójstwa Stanisławy Rybki z miejscowości Łagiewniki, z października 1997 roku. Policjanci proszą o kontakt! Gwarantujemy anonimowość i w razie potrzeby także ochronę - informuje Chlebicz.

Policjanci czekają na wszelkie informacje, nawet anonimowe, które mogą pomóc w zatrzymaniu i osądzeniu winnego zabójstwa Stanisławy Rybki. Możne przekazywać je policjantom z Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, pod numerem 52 525 53 00 (do godz.15:30) lub po prostu pod nr 112.

Autor: Kuba Kaługa