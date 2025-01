Prawie 6 tysięcy policjantów odeszło ze służby do końca listopada zeszłego roku - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To jednak nie koniec odejść. Trzeba mieć świadomość, że duża grupa funkcjonariuszy decyduje się przejść na emeryturę w ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Udostępnione dane nie zawierają informacji odnośnie odejść w grudniu, więc można się spodziewać, że liczba policjantów, którzy odeszli ze służby jest jeszcze większa.

Jak zauważa reporter RMF FM, te prawie sześć tysięcy odejść rekompensuje wprawdzie przyjęcie w zeszłym roku do policji 6400 nowych funkcjonariuszy, jednak wielotysięczna fala emerytów przejdzie do cywila dopiero w najbliższych tygodniach.

W praktyce oznacza to, że będą duże problemy, by poprawić sytuację z niedoborami kadrowymi w policji i liczba funkcjonariuszy realnie nie wzrośnie. Będzie natomiast więcej wakatów, bo - zgodnie z nowymi przepisami o modernizacji policji - na ten rok zwiększono liczbę etatów do blisko 111 tysięcy.

Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku planowano przyjąć aż 10 tys. osób, a udało się pozyskać jedynie 6400 nowych funkcjonariuszy. W tym roku policja chce zatrudnić 6500. Zaplanowano 8 naborów.

W 2022 roku policji udało się wyjść na plus - 4726 funkcjonariuszy odeszło ze służby, a przyjęto 5141, więc o ponad 400 więcej. W 2023 sytuacja wyglądała już dużo gorzej. Przyjęto wtedy niewiele więcej osób niż poprzednio - 5158, ale odeszło prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej - 9458.