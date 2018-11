Policjant ze Śląska groził innemu funkcjonariuszowi. Sprawą zajęło się policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Policjant usłyszał już zarzuty, a teraz czeka go jeszcze zwolnienie z pracy.

zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Chodzi o wpisy na portalu społecznościowym. Najpierw miały to być krytyczne komentarze co do pracy policji w czasie zbliżającego się szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach, a skończyło się na groźbach.

Policjanci szybko ustalili, że autorem tych wpisów jest 47-letni funkcjonariusz, także ze śląskiego garnizonu. Po zatrzymaniu przez Biuro Spraw Wewnętrznych, mężczyzna usłyszał zarzut kierowania groźby karalnej i znieważenia. 47-latek jest zawieszony, a komenda już rozpoczęła postępowanie zmierzające do zwolnienia go ze służby. Mężczyzna ma za sobą 26-letni staż w policji.

(j.)