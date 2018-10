Aż trzech polskich turystów zostało wczoraj rannych w górach na terenie Słowacji.

Do najpoważniejszego wypadku doszło w Dolinie Furkotnej w Tatrach, gdzie na Polaka schodzącego z Bystrej Ławki z niewyjaśnianych przyczyn spadły kamienie. Rannego pod śmigłowcem przetransportowano do Szczyrbskiego Plesa, skąd już na pokładzie maszyny odleciał do szpitala w Popradzie.





Słowaccy ratownicy udzieli tez pomocy turystce z Polski, która upadając raniła się w rękę w Dolinie Kieżmarskiej w Tatrach, a także turyście, który źle poczuł się na Przełomie Dunajca w Pieninach.

(j.)