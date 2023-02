Ponad 66 proc. Polaków jest przeciwko temu, aby nasz kraj do 2035 roku zakazał sprzedaży diesli i aut benzynowych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych Indicator. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 10 proc. badanych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pracownia Indicator zadała ankietowanym pytanie, czy są za tym, aby Polska do 2035 roku zakazała sprzedaży diesli i aut benzynowych zgodnie z wymogami UE. 66,6 proc. badanych jest przeciwko temu - 37,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 29 proc. - "raczej nie".

Przeciwnego zdania jest 10,2 proc. uczestników sondażu. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 2,6 proc., a "raczej tak" - 7,6 proc.

Zdania na ten temat nie ma 23,2 proc. ankietowanych.

/ Grafika RMF FM

Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski 27 października 2022 r. zawarły porozumienie dotyczące bardziej rygorystycznych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych, oznaczający odejście od sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi do 2035 roku.

Jest to pierwszy uzgodniony wniosek z pakietu "Fit for 55", którego celem jest redukcja emisji CO2 o 100 proc. do 2035 r.

Badanie zostało zrealizowane przez Centrum Badań Marketingowych Indicator techniką CAWI (ankieta online na panelu selekcyjnym). Pomiaru dokonano w dniach od 18 do 20 stycznia 2023 roku na próbie 1000 pełnoletnich obywateli Polski.