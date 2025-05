Ksiądz kanonik Stanisław Kadziński, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, zaapelował o unikanie drogi zemsty i zaufanie Bożemu miłosierdziu.

Mimo tej tragedii trzeba przeżyć. Mimo tego ciężaru, który trzeba udźwignąć, choć dziś wydaje się nie do udźwignięcia. Apeluję więc do rodziców, do najbliższych oraz do was, do młodzieży, do uczestników tej uroczystości: Nie idźcie za szatanem! Tylko zaufajcie Bogu i jego miłosierdziu do końca - mówił duchowny.

Przywołał również słowa księdza Jana Twardowskiego. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą - mówił ksiądz. Bądźmy przygotowani na dzień śmierci, bo kiedyś ten dzień przyjdzie i zajmiemy... Miejsce Mai, bądźmy przygotowani na przyjście Pana - mówił.