Wtorkowy poranek przywita nas intensywnymi opadami deszczu. Po południu na krańcach północnych oraz lokalnie na nizinach - deszcz i deszcz ze śniegiem. Wieczorem spodziewany deszcz na wschodzie kraju - powiedziała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według prognozy pogody przekazanej PAP przez synoptyka IMGW, we wtorek rano najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w kotlinach sudeckich. Dodatnie temperatury wystąpią nad morzem i sięgną 3 stopni. Po południu na krańcach północnych, lokalnie na nizinach - deszcz i deszcz ze śniegiem - powiedziała Małgorzata Tomczuk.



W głębi kraju temperatura będzie się wahać od 0 do -3 stopni, najcieplej na Zamojszczyźnie i miejscami na Podkarpaciu do 1 stopnia. Rano może być ślisko - dodała.



Wtorkowe popołudnie powinno przynieść opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem, które "będą występowały na krańcach północnych, na Mazurach i na Suwalszczyźnie, a także w górach" - zaznaczyła. Na nizinach deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem. Temperatura osiągnie od 2 do 3 stopni na wschodzie, w centrum między 4 a 5 stopni, na zachodzie 6-7, od 7 do 8 na Pomorzu Zachodnim. Do 9 stopni lokalnie nad morzem - stwierdziła.



Później pogoda istotnie się nie zmieni. Pod koniec dnia może spaść deszcz na wschodzie - przekazała Małgorzata Tomczuk.